PUBG New State रिलीज डेट का हुआ खुलासा, धमाकेदार हथियारों के साथ मिलेंगे ड्रोन और बहुत कुछ

Krafton ने आखिरकार PUBG New State का लॉन्च ट्रेलर रिलीज कर दिया है। साथ ही इसकी ग्लोबल रिलीज डेट भी सामने आ गई है। पिछली लीक जानकारियों की पुष्टि इस ट्रेलर में हो गई है। PUBG New State मौजूदा पबजी मोबाइल का फ्यूचरेस्टिक गेम है। क्राफ्टन और पबजी स्टूडियो इस गेम को अगली पीढ़ी का बैटल रॉयल गेम बता रहे हैं। मोबाइल गेमर्स में यह काफी चर्चित है। इसे अब तक आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर 4 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। इसके साथ ही क्राफ्टन ने पबजी न्यू स्टेट के फाइनल टेक्निकल टेस्ट की डेट का भी ऐलान कर दिया है।

PUBG New State Release Date

पबजी न्यू स्टेट के लॉन्च ट्रेलर में गेम की झलक दिखती है। ट्रेलर में विभिन्न कैरेक्टर्स को फोकस किया गया है, जो गेम में आपको मिलेंगे। इसके साथ ही गेम के गन प्ले एक्शन को भी ट्रेलर में शोकेस किया गया है। पबजी के नए अवतार में एलईडी लाइट वाले कई वीइकल्स, ड्रोन समेत अन्य आइटम्स दिखते हैं। ट्रेलर के आधार पर बात करें तो इसमें बहुत सी चीजें पबजी मोबाइल जैसी ही दिखती हैं। इसमें Troi, Erangle समेत चार मैप मिलेंगे।

गेम में आपको बेहतर वेपन कस्टमाइजेशन, नए वीइकल, ड्रोन शॉप, प्लेयर रिक्यूरमेंट सिस्टम आदि देखने को मिलेंगे। क्राफ्टन ने बताया है कि यह गेम 11 नवंबर 2021 को iOS और Android प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही गेम के फाइनल टेक्निकल टेस्ट की तारीख भी आ गई है, जो 29 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा।

इन देशों में होगा फाइनल टेक्निकल टेस्ट

यह टेस्ट नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यरोप और मिडील ईस्ट के 28 देशों में होगा। इस टेक्निकल टेस्ट में जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, कतर, तुर्की समेत अन्य देश शामिल होंगे, लेकिन इस लिस्ट भारत का नाम शामिल नहीं है। क्राफ्टन ने ज्यादा प्रभावी एंटी-चीट स्ट्रैटजी का इस्तेमाल किया है। PUBG New State पबजी मोबाइल से प्रेरित गेम है, जिसमें फ्यूचर की जंग नजर आएगी। यह गेम साल 2051 में आपको लेकर जाएगा। गेम की लॉबी में 100 प्लेयर्स होंगे, जो एक दूसरे से या एक टीम दूसरे टीम से इस सर्वाइवल गेम में टकराएंगी।