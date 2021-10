PUBG New State का ट्रेलर हुआ लीक, सामने आई ग्लोबल लॉन्च डेट

Krafton ने हाल में ही जानकारी दी है कि PUBG New State का लॉन्च ट्रेलर जल्द रिलीज होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो पबजी न्यू स्टेट के आने वाले ट्रेलर के आखिरी तीस सेकेंड लीक हो गए हैं, जिसमें इस गेम की ग्लोबल रिलीज डेट का खुलासा हुआ है। क्राफ्टन पहले ही PUBG New State के गेम प्ले का ट्रेलर रिलीज कर चुका है। साथ ही गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन भी कंपनी ने शुरू कर दिया है। पबजी न्यू स्टेट को आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर 4 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। Also Read - PUBG 2: पबजी के सीक्वल की डिटेल्स हुई लीक, मिलेगी जबरदस्त ग्राफिक्स एक्सपीरियंस

कब लॉन्च होगा PUBG New State?

लीक हुए ट्रेलर की मानें तो PUBG New State ग्लोबली 11 नवंबर को रिलीज होगा। ऐसा लगता है कि क्राफ्टन को इस लीक हुए ट्रेलर की जानकारी थी। कंपनी ने ट्रेलर लीक होने के बाद बताया कि गेम का लॉन्च ट्रेलर कुछ ही घंटों में आने वाला है। क्राफ्टन ने इसके साथ ही किसी बड़े ऐलान का भी संकेत दिया है। गेम पब्लिशर ने बताया है कि यूट्यूब पर ट्रेलर के बाद मीडिया शोकेश शेयर किया जाएगा। Also Read - Free Fire बना दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मोबाइल गेम, दूसरे नंबर पर है PUBG Mobile

क्या है नया गेम?

PUBG New State पबजी मोबाइल से प्रेरित गेम है, जिसमें फ्यूचर की जंग नजर आएगी। यह गेम साल 2051 में आपको लेकर जाएगा। गेम की लॉबी में 100 प्लेयर्स होंगे, जो एक दूसरे से या एक टीम दूसरे टीम से इस सर्वाइवल गेम में टकराएंगी। भले ही यह गेम साल 2051 पर आधारित हो, लेकिन क्राफ्टन ने इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचरेस्टिक एलिमेंट नहीं दिखाए हैं। Also Read - PUBG New State के ये 5 फीचर BGMI और PUBG Mobile प्लेयर्स करेंगे मिस

गेम के ट्रेलर में ऑटो राइफल, ड्रोन और बाइक, जीप व कार जैसे स्टैंडर्ड वीइकल नजर आते हैं, लेकिन इनमें भविष्य की झलक नहीं दिखती है। आने वाले ट्रेलर में गेम प्ले के बहुत से एलिमेंट्स से पर्दा उठ सकता है। जिन प्लेयर्स ने PUBG: New State के लिए प्री-रजिस्टर किया है उन्हें वीइकल स्कीन समेत एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपने अब तक इस गेम के लिए प्री-रजिस्टर नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर पर जाकर गेम को प्री-रजिस्टर कर सकते हैं।