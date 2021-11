PUBG New State आज यानी 11 नवंबर को रिलीज हो गया है। काफी लंबे इंतजार के बाद अब यह गेम Google Play Store पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। Android स्मार्टफोन यूजर्स इसे इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। Also Read - Free Fire Max vs PUBG New State: इन 2 बेहतरीन बैटल रॉयल गेम्स के 3 सबसे बड़े अंतर

गेमर्स को इस गेम में कई तरह के एडवांस वीइकल के साथ-साथ वेपन्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं Krafton के गेम में PUBG Mobile या BGMI की अपेक्षा बेहतर ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। आइये, इसकी डिटेल और डाउनलोड करने का तरीका नीचे से जानते हैं। Also Read - BGMI और PUBG Mobile में Bolt Action राइफल्स को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसे करें सेंसटिव सेटिंग

PUBG New State Launch

लॉन्च होने से पहले ही डेवलपर ने नए PUBG को फरवरी में Android और iOS यूजर्स के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा दिया गया था। इसे 10 अक्टूबर तक 40 मिलियन यानी करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन मिल गए थे। BGMI और PUBG Mobile की तरह ही यह गेम भी सभी के लिए फ्री में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। कोई भी इसे डाउनलोड करके खेल सकता है। इस गेम का डाउनलोड साइज 1.44GB है। गेम को Google Play Store पर 4.7 रेटिंग मिली हुई है। इसमें प्लेयर्स को खेलने के लिए 4 मोड Troi, Erangel 2051, 4v4 TDM और Training मिलेंगे। गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को स्किन मिलेगी। Also Read - PUBG New State कल होगा लॉन्च, जानें आपके फोन पर काम करेगा या नहीं?

PUBG न्यू स्टेट एक नया गेमप्ले फीचर ट्रंक लेकर आया है। यह प्लेयर्स को अपने और टीम के साथियों के लिए वेपन और ऑर्मर स्टोर करने की सुविधा देता है। ट्रंक किसी भी कार में पाया जा सकता है और प्लेयर्स अपनी फाइट के अनुसार वेपन बदल सकते हैं। इसे डाउनलोड करना बहुत ही आसान है।

How to Download New PUBG State?

अगर आपने इसके लिए प्री-रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो अपने डिवाइस में जाकर Google Play Store ओपन करें।

वहां सर्च बार में PUBG New State के लिए सर्च करें।

अब गेम के नाम के सामने बने आ रहे Install के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

गेम डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप साइन इन करके गेम खेल पाएंगे।

इसी तरह आप iPhone में Apple App Store पर जाकर भी गेम डाउनलोड कर पाएंगे।

किस डिवाइस में खेल सकेंगे यह गेम?

यदि आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं तो उसमें यह गेम खेलने के लिए कम से कम Android 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम या इससे ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए। साथ ही उनके हैंडसेट की CPU 64-bit होना चाहिए। इसके अलावा फोन में 2GB RAM होना जरूरी है। वहीं, iPhone में नया PUBG Mobile खेलने के लिए iOS 13 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। iPhone 6s या उसके बाद वाले iPhone में इसे खेल जा सकता है।