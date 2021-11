चीटर्स पर लगाम कसने के लिए बैटल रोयाल मोबाइल गेम PUBG: New State ने एंड्राइड डिवाइस के लिए एक नया अपडेट रिलीज किया है। गेम डेवलपर क्राफ्टन ने बताया कि शुरुआत में यह अपडेट ऑप्शनल रहेगा, मगर बाद में इसे डाउनलोड करना जरूरी हो जाएगा, जिसके बिना आप पबजी न्यू स्टेट को नहीं खेल पाएंगे। कंपनी ने यह भी बताया कि iOS डिवाइसेज के अपडेट पर अभी काम चल रहा है और यह भी जल्द ही प्लेयर्स के लिए लाइव हो जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Krafton ने BGMI के 25 लाख अकाउंट्स को किया परमानेंट बैन, भूलकर भी न करें ये गलतियां

PUBG: New State एंड्राइड अपडेट

PUBG: New State के लिए गेम डेवलपर Krafton ने गूगल प्ले स्टोर और सैमसंग गैलेक्सी स्टोर पर अपडेट लाइव कर दिया है। एंड्राइड प्लेयर्स जब गेम को लॉन्च करेंगे तो उन्हें इस अपडेट को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। कंपनी ने गेम के नए वर्जन को एक ऑप्शनल अपडेट के रूप में 22 नवंबर को रिलीज किया था और अब तक यह जरूरी बन गई है। इसे डाउनलोड किए बिना एंड्राइड प्लेयर्स PUBG: New State को नहीं खेल पाएंगे।

इस अपडेट को डाउनलोड करने पर क्राफ्टन आपको 3 Chicken Medals फ्री में दे रहा है। अगर आपको प्ले स्टोर या गैलेक्सी स्टोर पर यह अपडेट नहीं नजर आ रहा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्राफ्टन ने बताया है कि कुछ डिवाइसेज के स्टोर में इस अपडेट के लाइव होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कंपनी ने यह भी बताया कि iOS डिवाइसेज के लिए अपडेट पर अभी काम चल रहा है और यह आने वाले टाइम में डाउनलोड के लिए मौजूद हो जाएगा।

अपडेट के बारे में क्राफ्टन ने बताया कि यह पहले राउंड का अपडेट है, जो इनके एंटी-चीट सिस्टम को मजबूती देगा। इस सिस्टम का काम गेम में चीटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों की पहचान करके उन्हें बंद करना है। अगर प्लेयर्स चीटिंग के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें बैन भी किया जाएगा।