PUBG New State Review in Hindi: गेम-प्ले में है दम, मिलेगी 'रियलिसटिक' फील

PUBG Mobile और BGMI बनाने वाली गेमिंग कंपनी Krafton ने एक और बैटल रॉयल गेम PUBG: New State को ग्लोबली रिलीज किया है। पिछले 10 महीने से इस गेम के लॉन्च को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। इस गेम को डेवलपर ने एक साथ Android और iOS प्लेटफॉर्म पर आया है। इसे भारत समेत दुनिया के 200 देशों में रिलीज किया गया है। PUBG: New State में आपको PUBG Mobile/BGMI के मुकाबले बेहतर ग्राफिक्स, नया गेम-प्ले, इंप्रूव्ड वीपन्स मिलेंगे। गेम के लॉन्च होने के साथ ही हमने इसे कुछ घंटे इसे खेला और आपके लिए इस गेम का रिव्यू लेकर आए हैं।

इस बैटल रॉयल गेम में Troi, Erangel और Station मैप दिए गए हैं, इन तीनों पर मैनें एक-एक मैच खेलकर देखा। इस गेम को मैनें iQOO 7 5G स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला स्मूद डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 870 SoC और Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।

PUBG: New State में क्या है नया?

Krafton के पहले से ही खेले जा रहे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम PUBG Mobile के मुकाबले इसका गेम-प्ले नेक्स्ट जेनरेशन पर आधारित है। इस गेम में 2051 के वातावरण को दर्शाया गया है। गेम डेवलपर ने इस गेम में आने वाले जेनरेशन की थीम पर आधारित नई टेक्नोलॉजी से लैस वीइकल्स और वीपन्स इस्तेमाल किए हैं। हालांकि, गेम के शुरुआती वर्जन में फिलहाल कई तरह के बग्स हमें दिखे हैं, जिसे आने वाले कुछ दिनों में अपडेट या पैच के जरिए फिक्स किया जाएगा। Krafton ने प्लेयर्स द्वारा इन बग्स को रिपोर्ट किए जाने के बाद इसे फिक्स करने की बात भी कही है। Also Read - PUBG New State का नया अपडेट हुआ रिलीज, ऐसे करें डाउनलोड फिर गेमिंग में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम

PUBG Mobile या BGMI खेलने वाले प्लेयर्स को गेम में Erangel मैप मिलता है। यह PUBG का एक क्लासिक मैप है, जिसे नए PUBG: New State में भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, इस गेम के लिए इस मैप में कई तरह के इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इस मैप में दिखने वाले बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स को आकर्षक बनाया गया है। इसके अलावा गेम के ग्राफिक्स आपको Call of Duty: Mobile से इंस्पायर्ड लगेंगे। इन्हें इंप्रूव किया गया है, ताकि प्लेयर्स को गेम खेलते समय सबकुछ नेचुरल सा लगे।

इस बैटल रॉयल गेम में क्लासिक Erangel मैप के अलावा Troi और Station मैप भी मिलेगा। इसमें आपको BGMI/PUBG Mobile के TDM (Team Deathmatch) की झलक दिखेगी। Station मैप अभी भी बीटा फेज में है यानी इसमें अभी इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। वहीं, Troi मैप की बात करें तो इसमें मॉडर्न गेम-प्ले देखने को मिलता है। इसमें कई तरह के फ्यूचिरिस्टिक आइटम्स मिलेंगे। मैप में आपको नेक्स्ट जेनरेशन के ट्रांसपोर्टेशन की भी झलक मिलेगी। मुझे खास तौर पर मैप में घूमते हुए एयरकंडीशन्ड ट्राम काफी अच्छे लगें हे।

PUBG: New State के ग्राफिक्स

BGMI और PUBG Mobile के मुकाबले इस गेम के ग्राफिक्स में कई गुना इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। हालांकि, यह अब भी PC या कंसोल गेमिंग एक्सपीरियंस का मुकाबला नहीं कर पाता है। इस गेम का सीधा मुकाबला Call of Duty: Mobile से है। दोनों गेम के ग्राफिक्स आपको लगभग एक जैसे ही लगेंगे। अगर, आपने Call of Duty: Mobile गेम खेला है तो PUBG: New State खेलते समय आपको कई चीजें एक जैसी लगेगी। ग्राफिक्स में इस्तेमाल किए गए टेक्स्चर की डिटेलिंग काफी रियलिस्टिक लगती ह, जिसकी वजह से एक बेहतरीन गेम-प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि, इसमें कई ऐसी गलतियां भी हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

गेम में आपको 5 तरह की ग्राफिक्स सेटिंग्स- लाइट, मिडियम, हाई, अल्ट्रा और एक्सट्रीम मिलेंगे। इनमें से आप अपने स्मार्टफोन या डिवाइस के मुकाबले ग्राफिक्स सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। मैनें इस गेम को एक्सट्रीम ग्राफिक्स ऑप्शन और अल्ट्रा फ्रेम रेट पर खेला है। इस सेटिंग्स पर गेम खेलने का एक्सपीरियंस काफी लाजबाब रहा है। हालांकि, गेम खेलते समय मैनें कुछ बग्स और लैगिंग का भी सामना किया है। बाद में मैनें इस गेम को हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर खेलकर देखा, जिसमें ग्राफिक्स में किसी भी तरह की लैगिंग नहीं दिखी। iQOO 7 5G पर यह गेम 45 मिनट खेलने के बाद डिवाइस गर्म होने लगता है।

सिस्टम रिक्वायरमेंट्स

Android ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर के पास कम से कम Android 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। साथ ही, उनके डिवाइस की CPU 64-bit हौना अनिवार्य है। यूजर के फोन में 2GB RAM होना जरूरी है। इस गेम की फाइल साइज लॉन्च के बाद बढ़ सकती है। यह गेम ज्यादातर बजट और मिड रेंज के स्मार्टफोन पर काम करेगा। ज्यादातर PUBG Mobile, BGMI गेम को सपोर्ट करने वाले डिवाइसेज पर यह गेम काम कर सकता है।

iOS यूजर के लिए iPhone में iOS 13 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। प्लेयर के पास iPhone 6s या उसके बाद के जेनरेशन के iPhone की जरूरत होगी। इस गेम को डाउनलोड करने के लिए यूजर के डिवाइस में 1.5GB की स्टोरज कम से कम पड़ेगी।

कैसा है गेम-प्ले (Gameplay)?

इस गेम में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है, वो इसकी ग्राफिकल इंप्रूवमेंट है। गेम-प्ले को रोचक बनाने के लिए Krafton ने इसमें रियलिस्टिक (वास्तविक) टच दिया है। इसे खेलते समय आपको लगेगा कि आप किसी मोबाइल पर नहीं बल्कि एक PC या गेमिंग कंसोल पर इसे खेल रहे हैं। PUBG Mobile/BGMI के मुकाबले इसमें एक जो सबसे बेहतर बदलाव देखने को मिली है, वो इसकी वीपन की सेटिंग्स रही है। आप हर गन के लिए पीक सेटिंग्स कर सकेंगे। यह आपके लिए तब फायदेमंद साबित होता है, जब आप गेम में छिपकर फायरिंग करना चाहते हैं। हालांकि, पीक सेटिंग्स में वीपन रिलोडिंग टाइम काफी कम है, लेकिन यहां आपको एक्यूरेसी से समझौता करना पड़ सकता है।

Troi मैप में मुझे एक और अच्छी चीज लगी वो कि कुछ बिल्डिंग में बुलेटप्रुफ शीशे लगें है, जिसका इस्तेमाल आप छिपने के लिए कर सकते हैं और अच्छे हथियार और लूट आइटम इकट्ठा कर सकते हैं। गेम में घूम रहे ट्राम के सामने खड़े होने पर यह प्लेयर को इसमें चढ़ने का रास्ता दे देता है। यही नहीं, प्लेयर के ऊपर से ट्राम चले जाने पर भी प्लेयर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। डेवलपर को गेम रियलिस्टिक बनाते समय इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए।

वहीं, कुछ वीपन्स की रिलोडिंग में लैगिंग भी देखने के मिली है। साथ ही, वीपन से एक-दो बार सटीक निशाना लगाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे इन-गेम कैरेक्टर पर फायरिंग हो जाती है। इसमें एक बात यह भी अच्छी लगी की Troi मैप में अगर आपके पास गन के बुलेट नहीं हैं तो सामने वाला प्लेयर आप पर फायरिंग नहीं कर पाता है। बुलेट रिलोड होने के बाद ही सामने वाले प्लेयर आप पर फायरिंग कर सकेंगे। यही नहीं, इसमें भी BGMI की तरह ही ब्लड का कलर हरा डिफॉल्ट मिलेगा, जिसे आप सेटिंग्स के जरिए बदल सकेंगे।

रिक्रूट और रिवाइवल सिस्टम: गेम में एक नया रिक्रूट सिस्टम फीचर मिलता है, जो गेमर्स को पसंद आने वाला है। इसमें प्लेयर के पास विरोधी टीम में आउट हो चुके प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करने का विकल्प मिलता है। हालांकि, यह टीम में बची खाली जगह पर निर्भर करता है। इसके अलावा गेम में एक रिवाइवल फीचर भी मिलता है, जिसमें ग्रीन फ्लेयर गन वाले प्लेयर के पास डाउन हो चुके या आउट हो चुके प्लेयर को रिस्टोर करने का विकल्प मिलता है। Green Flare Gun के जरिए टीममेट को दोबारा जिंदा करना भी संभव है। पहले यह केवल Payload मोड में टीममेट के ID कार्ड के साथ मौजूद था।

वीइकल्स: PUBG: New State में मिलने वाले वीइकल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बने हैं, जिन्हें ड्राइव करने में मजा आता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी वीइकल्स इलेक्ट्रिक हैं और बैटरी से ऑपरेट होती हैं। ऐसा लग रहा है कि Krafton ने गेम के वीइकल को Tesla से इंस्पायर्ड होकर जोड़े हैं। गेम में मौजूद वीइकल्स का इस्तेमाल स्पलाई, ऑटो ड्राइव और भागने के लिए किया जा सकता है। गेम के वीइकल के दरवाजों को गन शॉट से बचने के लिए कवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मुझे इस गेम में एक अच्छी चीज लगी है।

वीपन्स: इस गेम में प्लेयर्स को मॉडर्न हथियार मिलेंगे, जिसे प्लेयर अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकेंगे। हथियारों को कस्टमाइज करने के लिए प्लेयर के पास किट होना जरूरी है, जिसे मैप में प्राप्त किया जा सकता है या ड्रोन स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसके लिए प्लेयर के पास 500 ड्रोन क्रेडिट होना आवश्यक है।

ड्रोन स्टोर: PUBG: New State के लिए Krafton ने नया इन-गेम ड्रोन स्टोर जोड़ा है, जहां से प्लेयर मैच के दौरान सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, शुरुआती लेवल पर खेलने वाले प्लेयर्स के लिए मैच के दौरान इसको इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसके लिए पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसे में प्लेयर को अपने टीममेट का इंतजार करना चाहिए ताकि ड्रोन-स्टोर का सही से इस्तेमाल किया जा सके।

हमें कैसा लगा PUBG: New State?

BGMI या PUBG Mobile के मुकाबले इस गेम में सही मायनों में बेहतर गेम-प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। गेम में प्लेयर्स को कई नए फीचर्स मिलेगें, जिनका इस्तेमाल लेवल बढ़ने के बाद प्लेयर सही तरीके से कर सकेंगे। गेम का रिवाइवल और रिक्रूट सिस्टम नया है, जो गेम को और रोचक बनाता है। इसके अलावा प्लेयर को गेम में इलेक्ट्रिक वीइकल, ड्रोन स्टोर जैसी नई चीजें भी मिलेंगी। मुझे गेम खेलने में अच्छा लगा है। मैं PUBG Mobile से ज्यादा Call of Duty: Mobile गेम खेलता हूं। इसे खेलने में मुझे Call of Duty: Mobile वाली फील मिली है।

PUBG: New State खेलते समय कुछ बग्स मुझे दिखे हैं। आशा करते हैं कि Krafton जल्द ही इन बग्स को ठीक करने के लिए नया अपडेट जारी कर दे। अगर, आप बैटल रॉयल गेम खेलना पसंद करते हैं तो आपको PUBG: New State जरूर खेलकर देखना चाहिए।