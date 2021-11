PUBG New State गेम 11 नवंबर यानी कल ग्लोबली रिलीज हो चुका है। इस गेम को पहले दिन ही Google Play Store पर 10 मिलियन (1 करोड़) से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। गेम के लॉन्च होने के साथ ही इसका क्रेज दुनियाभर में दिख रहा है। गेम डेवलपर Krafton ने गेम के लिए कई तरह के रिवॉर्ड की घोषणा की है। जिसका फायदा प्लेयर्स 5 जनवरी 2022 तक ले सकेंगे। Also Read - PUBG New State का नया अपडेट हुआ रिलीज, ऐसे करें डाउनलोड फिर गेमिंग में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम

गेम को प्री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्लेयर्स को पहले से ही वेलकम गिफ्ट के तौर पर कई रिवॉर्ड मिले हैं। साथ ही, ग्लोबल लॉन्च इवेंट के मौके पर भी प्लेयर्स को कई रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। यही नहीं, डेवलपर ने एक और प्री-सीजन रिवॉर्ड की घोषणा की है। इसमें प्लेयर को अगले 10 दिनों तक रिवॉर्ड मिलेंगे। आइए, जानते हैं मिलने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में.. Also Read - PUBG New State का जलवा, सिर्फ एक दिन में Google Play Store पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड

वेलकम गिफ्ट

PUBG New State के लॉन्च पर वेलकम गिफ्ट के तौर पर प्लेयर्स को कुल 13 रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। पहले दिन प्लेयर को रिवॉर्ड के तौर पर Takion TR1 (वीकल स्किन), एक प्रोफाइल आइकन, नया प्रोफाइल फ्रेम और 10 चिकन मेडल मिलेंगे। लॉन्च डे वेलकम गिफ्ट के तौर पर प्लेयर को ये रिवॉर्ड 5 जनवरी 2022 तक मिलेंगे। Krafton ने घोषणा की है कि कोई प्लेयर एक ही अकाउंट पर ये रिवॉर्ड ले सकते हैं। Also Read - PUBG New State के सर्वाइवर पास में फ्री मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड, जानें कैसे खरीदें और कितनी है कीमत

ग्लोबल लॉन्च रिवॉर्ड

PUBG New State के ग्लोबल लॉन्च इवेंट के मौके पर प्लेयर्स को हर 5 दिनों तक रिवॉर्ड मिलेंगे। Krafton ने इसके लिए कुल 1115 रिवॉर्ड की घोषणा की है। पहले दिन 1,111 BP प्लेयर्स को मिलेंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन New State Logo टी-शर्ट (ब्लैक), पैंट (ब्लैक) और पैराशूट मिलेंगे। वहीं, पांचवे दिन प्लेयर के लिए नया पैच रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा।

प्री-सीजन लॉग-इन रिवॉर्ड

PUBG New State में प्री-सीजन रिवॉर्ड के तौर पर प्लेयर को 1 दिसंबर तक रिवॉर्ड दिए जाएंगे। पहले दिन रिवॉर्ड के तौर पर हाइड्रोडीप-पैराशूट मिलेगा। वहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे पांचवे, छठे, आठवें और नोवें दिन चिकन मेडल मिलेगा। सातवें दिन चिकन बैंड क्रेट टिकट और दसवें दिन कोसप्लेट बैंड क्रेट टिकट मिलेगा।