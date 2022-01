पबजी न्यू स्टेट के नए सीजन के सर्वाइवल पास से लेकर रिवॉर्ड की हर जानकारी

PUBG New State बैटल रॉयल गेम के लिए नया 0.9.23 अपडेट रिलीज हुआ है। इस नए अपडेट के साथ गेम के लिए नया सर्वाइवल पास (Survival Pass) Vol 3.0 भी रोल आउट किया गया है। नए सर्वाइवल पास के साथ गेम में नया कैरेक्टर Ben Brown (बेन ब्राउन) भी गेम के साथ जुड़ा है। यही नहीं गेम का नया सीजन (Season -1) भी जल्द आने वाला है। गेम के लॉन्च के समय से चल रहा प्रीसीजन (Preseaon) भी खत्म होने वाला है। Also Read - PUBG New State Update - PUBG का नया 0.9.23 अपडेट हुआ रोल आउट, गेम में जुड़े नए BR: Extreme Mode और P90 वीपन

प्रीमियम और प्रीमियम प्लस में अपग्रेड करने पर प्लेयर्स को कई तरह के रिवॉर्ड भी मिलेंगे। आइए, जानते हैं पबजी न्यू स्टेट के पहले सीजन, सर्वाइवल पास और मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में।

PUBG New State Season 1

पबजी न्यू स्टेट (PUBG New State) के नए सीजन में प्लेयर को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, कंटेंडर, मास्टर और कॉनकोरर लेवल के आधार पर सीजन रिवॉर्ड मिलेंगे। सीजन रिवॉर्ड के तौर पर कॉनकोरर टाइटिल प्रोफाइल फ्रेम, AR/LMG टोकन, SR/DMR टोकन, सीजन 1 कॉनकोरर ब्रॉन्ज मिलेंगे। गोल्ड बैज वाले प्लेयर्स को 2,000 सर्वाइवल प्वाइंट मिलेगा। वहीं, प्लेटिनम को 2500, डायमंड को 3000, कन्टेंडर को 3500, मास्टर को 4000 और कॉन्कोरर को भी 4000 सर्वाइवल प्वाइंट मिलेंगे।

नए सीजन में प्री-सीजन के मुकाबले कंटेंडर, मास्टर और कॉनकोरर लेवल के फाइनल रिवॉर्ड को अपग्रेड किया गया है। प्रीसीजन की तरह ही सर्वाइवर्स को एक्सक्लूसिव सीजन 1 स्किन हर टीयर में पहुंचने पर मिलेंगे।

Survival Pass Vol 3.0

पबजी न्यू स्टेट (PUBG New State) के नए महीने में प्लेयर्स के लिए नया सर्वाइवल पास Vol 3.0 लाइव हो गया है। इस सर्वाइवल पास के साथ GLC से नया कैरेक्टर बेन ब्राउन मिलेगा। गेम में दिए गए सभी स्टोरी मिशन को पूरा करने पर प्लेयर को कॉस्ट्यूम और अपीयरेंस फ्री में मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम पास में अपग्रेड करने पर प्लेयर को क्रिस्टल किंगडम कॉसट्यूम मिलेगा। वहीं, प्रीमियम प्लस पास लेने पर और भी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे।

पबजी न्यू स्टेट की इन-गेम करेंसी NC के लिए NC स्टोर अब ओपन हो गया है। प्लेयर NC के जरिए निकनेम बदनले वाला टिकट खरीद सकते हैं। प्लेयर दिन में एक बार ही अपना निकनेम बदल सकेंगे। इसके अलावा प्लेयर को 30 दिनों या 90 दिनों या 360 दिनों का प्रीसेट मिलेगा।