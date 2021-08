PUBG New State Alpha Test के दूसरे फेज में प्लेयर को गेम डाउनलोड करने में आ रही दिक्कत को फिक्स कर लिया गया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। Alpha टेस्ट में भाग लेने वाले प्लेयर्स को ई-मेल भेजा गया है। इस गेम के दूसरे अल्फा वर्जन के लिए प्लेयर्स गेम की आधिकारिक वेबसाइट की तरफ भी रूख कर सकते हैं। 27 अगस्त से शुरू हुए इस दूसरे अल्फा टेस्टिंग वर्जन में प्लेयर को गेम का Troi मैप डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। Also Read - PUBG Mobile Lite की नई सीजन (Season 28) इस दिन होगी शुरू, Season 27 में मिलेंगे ये रिवार्ड

इस अल्फा टेस्टिंग वर्जन में आ रही दिक्कत को फिक्स करने के लिए डेवलपर ने सर्वर मेन्टेनेंस करने का समय लिया था। इसके लिए कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी भी दी गई। सर्वर मेन्टेनेंस के बाद डेवलपर ने iOS यूजर्स के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू किया है। जिन प्लेयर्स या अल्फा टेस्टर ने गेम को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, वो अपने गेम को अपडेट कर लें।

📢 Hello, Survivors!

We have prepared an update in order to improve game stability.

You can download the latest version from August 28, 3:45 AM (UTC+0).

Please refer to the official website to find detail info. of the update.

Official website: https://t.co/F9ewOCkK6q

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) August 28, 2021