पबजी न्यू स्टेट खेलने में आ रही दिक्कत? इस वजह से सर्वर हुआ डाउन

PUBG New State बैटल रॉयल गेम का सर्वर अभी मेंटेनेंस के लिए डाउन है। इस बात की जानकारी गेम डेवलपर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। गेम के नए 0.9.23 अपडेट के रोल आउट होने की वजह से सर्वर का मेंटेनेंस किया जा रहा है। Krafton ने इस नए अपजेट का पैच नोट जारी किया है, जिसमें गेम में मिलने वाले नए P90 सबमशीन गन समेत नए फीचर्स और वीपन एडजस्टमेंट की डिटेल शेयर की है। इस नए अपडेट के साथ गेम में नया BR: Extreme मोड भी जुड़ेगा। पबजी न्यू स्टेट गेम के साथ नया सीजन बैटल पास भी रोल आउट होगा। Also Read - PUBG New State Update: गेम में नए मोड और गन के साथ मिलेंगे ढेरों बदलाव

Krafton (क्राफ्टन) के इस बैटल रॉयल गेम के इन-गेम यूजर इंटरफेस (UI) के बग्स को फिक्स किया गया है। साथ ही, गेम की कनेक्टिविटी, कंट्रोल, साउंड, कॉस्ट्यूम और स्किन, वीपन, कैरेक्टर एनिमेशन, वीइकल, इन-गेम एनिमेशन, मैप आदि के बग्स को भी फिक्स किया गया है। डेवलपर ने पैच नोट के साथ गेम में जुड़ने वाले नए गेम मोड, वीपन और बग फिक्स के बारे में डिटेल के साथ जानकारी दी है। Also Read - PUBG: New State में मिलने वाला है Rimac Nevera Hypercar, Krafton ने किया टीज

नए अपडेट के साथ होने वाले बदलाव

PUBG New State के पैच नोट के मुताबिक, BR: Original मैप में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। डेवलपर ने मैप के ब्लू जोन की स्पीड को बढ़ा दिया है। साथ ही, इससे होने वाले डैमेज को मिड और फाइनल फेज में 90 सेकेंड तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा Deployable Shield (Normal) को हटा दिया गया है। अब इस मैप में केवल Deployable Shield: Wide ही उपलब्ध होगा।

इसके अलावा मैप में कई तरह के कस्टमाइजेशन किट भी जोड़े गए हैं। वहीं, ड्रोन की डिलीवरी स्पीड भी बढ़ा दी गई है। हालांकि, डिलीवरी ड्रोन के हेल्थ प्वाइंट (HP) को कम किया गया है। BR: Original (Troi) में ड्रोन क्रेडिट को कम किया गया है। साथ ही, नोवास को मेन रोड पर अब पाया जा सकता है।

PUBG New State के नए अपडेट के साथ वीपन्स में हुए बदलाव की बात करें तो सभी शॉटगन और हैंडगन द्वारा बुलेट स्प्रेड और मिड एयर फायरिंग को रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा L85A3 वीपन के रीलोड टाइम को कम किया गया है। वहीं, M416 (C1) वीपन के बुलेट स्प्रेड और फाइरिंग टाइम को कम किया गया है। इसके अलावा कई और वीपन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी।