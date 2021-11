PUBG New State के सर्वाइवर पास में फ्री मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड, जानें कैसे खरीदें

PUBG New State का इंतजार अब खत्म हो गया है। कल यानी 11 नवंबर को गेम लॉन्च कर दिया गया है। अब यह Google Play Store पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। प्लेयर्स इसे डाउनलोड करके खेल सकते हैं। इसमें BGMI और PUBG Mobile से बेहतर ग्राफिक्स दिए गए हैं। Also Read - PUBG New State के लिए कहां से और कैसे चुनें यूनिक Nickname, इन वेबसाइट की लें मदद

बाकी बैटल रॉयल गेम की तरह इसमें भी डेवलपर्स ने टियर बेस्ड रिवार्ड पास और सर्वाइवर पास शामिल किए हैं। यूजर्स इन्हें खरीद सकते हैं और रैंक के जरिए रिवॉर्ड के तौर पर आउटफिट और स्किन समेत और भी कई आइटम्स पा सकते हैं। इस आर्टिकल में गेम के सर्वाइवर पास में मिल रहे रिवॉर्ड और उन्हें पाने का तरीका बताया गया है। Also Read - PUBG New State खेलने के दौरान हो सकती है कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स, यहां जानें हरेक का सॉल्यूशन

PUBG New State Survivor Pass

PUBG न्यू स्टेट में सर्वाइवर पास के दो अलग-अलग वर्जन हैं। इसमें प्रीमियम पास और प्रीमियम पास प्लस शामिल हैं। प्रीमियम पास को पाने के लिए प्लेयर्स को 1500 NC और प्रीमियम पास प्लस को पाने के लिए 3800 NC खर्च करने होंगे। बता दें कि NC गेम की इन-गेम करेंसी है। PUBG New State के सर्वाइवर पास में ढेरों रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जिसकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है। Also Read - PUBG New State का इंतजार हुआ खत्म, तस्वीरों में देखें कैसा है यह नया बैटल रॉयल गेम

Survivor Pass

SP Level 1: Argos Tactical Firearm – Groza x1

SP Level 2: BP x200

SP Level 3: Chicken Medal Bonus Card +1 x1

SP Level 4: Chicken Medal x1

SP Level 5: NC x50

SP Level 6: Troi 150% BP Card x1

SP Level 7: BP x450

SP Level 8: Chicken Medal Bonus Card +1 x1

SP Level 9: BP Random Box (S) x1

SP Level 10: Argos Tactical Mask x1

SP Level 11: Troi 150% BP Card x1

SP Level 12: BP x680

SP Level 13: Chicken Medal Bonus Card +1 x1

SP Level 14: Chicken Medal x1SP

SP Level 15: NC x100SP Level

SP Level 16: Troi 150% BP Card x1

SP Level 17: BP x900SP Level

SP Level 18: Chicken Medal Bonus Card +1 x1

SP Level 19: BP Random Box (S) x1

SP Level 20: Argos Tactical Gloves x1

SP Level 21: Erangel 150% BP Card x1

SP Level 22: BP x1130

SP Level 23: Chicken Medal Bonus Card +2 x1

SP Level 24: Chicken Medal x1

SP Level 25: NC x120

SP Level 26: Troi 150% BP Card x1

SP Level 27: BP x1350

SP Level 28: Chicken Medal Bonus Card +2 x1

SP Level 29: BP Random Box (M) x1

SP Level 30: Argos Profile Icon x1

SP Level 31: Troi 200% BP Card x1

SP Level 32: BP x1580SP

SP Level 33: Chicken Medal Bonus Card +2 x1

SP Level 34: Chicken Medal x1SP

SP Level 35: NC x180SP

SP Level 36: Troi 200% BP Card x1

SP Level 37: BP x1800SP

SP Level 38: Argos Profile Frame x1

SP Level 39: BP Random Box (M) x1

SP Level 40: Argos Tactical Shoes x1

SP Level 41: Erangel 200% BP Card x1

SP Level 42: BP x2000

SP Level 43: Chicken Medal Bonus Card +3 x1

SP Level 44: Chicken Medal x1

SP Level 45: NC x300

SP Level 46: Troi 200% BP Card x1

SP Level 47: BP x2250SP

SP Level 48: Chicken Medal Bonus Card +3 x1

SP Level 49: BP Random Box (L) x1

SP Level 50: Argos Tactical Outfit x1

इसके अलावा और भी कई फ्री रिवॉर्ड मिल रहे हैं।

How to Purchase Survivor Pass?

गेमर्स को पास खरीदने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।