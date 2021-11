PUBG: New State गेम को अगले सप्ताह लॉन्च किया जा सकता है। इस साल की शुरुआत में घोषित हुए इस गेम के टीजर Krafton ने रिलीज किए हैं। टीजर में Team Deathmatch और नए स्टेशन मैप को देखा गया है। साथ ही, इसके गेम-प्ले के फीचर Trunk के बारे में भी खुलासा हुआ है। PUBG: New State गेम में प्लेयर को साल 2051 का माहौल मिलेगा। PUBG Mobile और BGMI के क्लासिक Erangel मैप को भी इस गेम में कुछ अपग्रेड के साथ जोड़ा गया है। नए टीजर के आने के बाद यही लग रहा है कि डेवलपर Krafton प्लेयर्स को PUBG Mobile वाली फीलिंग देना चाह रहे हैं। Also Read - BGMI में लॉग-इन करने के लिए जरूरी होगा Facebook ऐप, Krafton ने बताई ये वजह

Team Deathmatch Mode

PUBG: New State के Team Deathmatch Mode में प्लेयर को नया स्टेशन मैप मिलेगा, जिसमें कई क्रेट्स और रूके हुए ट्रेन कम्पार्टमेंट मिलेंगे। प्लेयर्स को इन कम्पार्टमेंट और स्टेशन मैप में ही गेम खेलना होगा। पहली नजर में यह मैप एक नजदीकी मुकाबले वाला गेम मैप लग रहा है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले राइफल बहुत सीमित मात्रा में देखने को मिलेगे। यही नहीं, इसमें शॉर्ट शूटिंग रेंज वाले पिस्टल प्लेयर्स को इस्तेमाल करने के लिए मिल सकते हैं।

Team Deathmatch Mode एक 4×4 गेम मोड होगा, जिसे प्लेयर बहुत की शॉर्ट पीरियड यानी 10 मिनट तक खेल सकेंगे। जो टीम इस मोड में पहली 40 किलिंग करेगी वो विजेता घोषित की जाएगी। इस मोट में इंटेंश गनफाइट देखने को मिल सकता है। प्लेयर इसमें Stim शॉट्स का इस्तेमाल करके हेल्थ को रीजेनरेट कर सकेंगे। Krafton ने टीजर में Erangel मैप भी दिखाया है, जिसमें कई तरह के विजुअल अपग्रेड देखने को मिलेंगे।

नया गेम-प्ले फीचर

PUBG: New State के लिए नया गेम-प्ले फीचर Trunk जोड़ा गया है, जिसमें प्लेयर अपने वीपन्स यानी हथियार, आर्मर और कंज्यूमेबल आइटम्स को स्टोर कर सकेंगे। इस फीचर को किसी भी कार में पाया जाएगा और स्क्वॉड मेट्स के इस्तेमाल के लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्लेयर अपने पसंदीदा वीपन को गनफाइट में स्वीच कर सकेंगे। अभी तक सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, PUBG: New State गेम को 11 नवंबर को Android और iOS डिवाइसेज के लिए रिलीज किया जा सकता है।