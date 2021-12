PUBG: New State में 9 दिसंबर को नया अपडेट आने वाला था, मगर क्राफ्टन ने इसे पीछे खिसका दिया है। यह एक बड़ा अपडेट है, जिसके साथ में गेम में बहुत सारे बदलाव होंगे, जिनमें नए वेपन्स, नए वीइकल्स, नया सर्वाइर पास और वेपन्स कस्टाइमजेशन शामिल होंगे। क्राफ्टन ने अब बताया है कि यह PUBG: New State प्लेयर्स को अपडेट में देरी होने के बदले रिवॉर्ड देगा। ये रिवॉर्ड 14 दिसंबर से मिलना शुरू होंगे और अपडेट के आने तक जारी रहेंगे। Also Read - Battlegrounds Mobile India गेम से हटा यह लोकप्रिय गेम मोड, जानें वजह

क्राफ्टन ने बताया है कि इन्हें अभी तक स्टोर ऐप रिव्यू के बारे में कन्फर्मेशन नहीं मिली है, जिस वजह से अपडेट आने में देरी हो सकती है। इसके साथ ही हर दिन की देरी पर प्लेयर्स को रिवॉर्ड में चिकन मेडल्स मिलेंगे। यह अपडेट 14 दिसंबर को नहीं आया है इसलिए प्लेयर्स आज का रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। Also Read - PUBG: New State का नया अपडेट नहीं हुआ रिलीज, नए हथियारों और Survivor Pass के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार

अपडेट में देरी के साथ प्लेयर्स को हर दिन पहले से ज्यादा संख्या में चिकन मेडल्स मिलेंगे। 14 दिसंबर को अपडेट न आने पर 2 चिकन मेडल्स मिलेंगे, 15 दिसंबर को अपडेट न आने पर 3 चिकन मेडल्स मिलेंगे, 16 दिसंबर को अपडेट न आने पर 4 चिकन मेडल्स मिलेंगे और इसी अपडेट का मेंटेनेंस पीरियड आने तक सिलसिला चलता रहेगा। Also Read - PUBG New State में आ रहा बड़ा अपडेट, मिलेंगे नए वीइकल्स, वेपन और बहुत कुछ

The maintenance will be postponed until further notice due to the continuous delay in the app review. As compensation for your patience, we are sending out Chicken Medals daily until the confirmed maintenance date. 2 Chicken Medals have been sent out as today’s reward. pic.twitter.com/ByykxueVfg

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) December 14, 2021