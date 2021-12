PUBG Mobile और Battlegrounds Mobile India (BGMI) बनाने वाली गेमिंग कंपनी Krafton ने हाल ही में PUBG: New State गेम को पिछले महीने 11 नवंबर को लॉन्च किया गया है। यह गेम भारत में जून में रिलीज हुए BGMI के लिए कड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। BGMI के बाद प्लेयर्स PUBG: New State को भी पसंद कर रहे हैं। हालांकि, Krafton के इन दोनों बैटल रॉयल गेम के गेम-प्ले में काफी अंतर है। साथ ही, इन दोनों गेम के कई फीचर्स और मैकेनिक्स में आपको कई तरह के अंतर देखने को मिलेंगे। BGMI प्लेयर्स PUBG New State में मिलने वाले इन 5 फीचर्स को जरूर मिस कर रहे होंगे। Also Read - BGMI के लिए Krafton जल्द बंद करेगा PUBG Mobile का डेटा ट्रांसफर

अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स (Ultra Realistic Graphics)

PUBG New State बैटल रॉयल गेम रिलीज के कुछ महीनों में ही ग्लोबली लोकप्रिय हो गया है। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें रियलिस्टिक ग्राफिक्स एक्सपीरियंस मिलता है। खास तौर पर मोबाइल पर खेले जाने वाले कुछ गेम में ही इस तरह के ग्राफिक्स मिलते हैं। BGMI बैटल रॉयल गेम खेलने वाले प्लेयर्स को PUBG: New State वाला रियलिस्टिक विजुअल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। हालांकि, BGMI भी Unreal Engine 4 पर काम करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी PUBG: New State से मेल नहीं खाती है। Also Read - Battlegrounds Mobile India Series The Grind का आगाज, शेड्यूल और फॉर्मेट समेत सब यहां से जानें

Also Read - PUBG: New State ने पूरे किए 4 करोड़ डाउनलोड, सेलिब्रेशन में प्लेयर्स को मिल रहे फ्री रिवॉर्ड

फ्यूचिरिस्टिक इन-गेम एलीमेंट (Futuristic In-Game Element)

PUBG Mobile और BGMI बैटल रॉयल गेम मौजूदा माहौल के मुताबिक, डेवलप किए गए हैं। वहीं, PUBG: New State में 2051 के माहौल को दिखाया गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि प्लेयर्स को BGMI में PUBG: New State वाले इन-गेम एलिमेंट नहीं मिलेंगे। गेमर्स को PUBG: New State में फ्यूचिरिस्टिक गाड़ियां, मैप और आस-पास के बिल्डिंग भी 2051 जैसा दिखेंगा। BGMI प्लेयर्स जरूर इन चीजों को मिस करेंगे।

अपग्रेडेड इन-गेम मैप्स (Upgraded In-Game Maps)

PUBG: New State बैटल रॉयल गेम में प्लेयर्स को फ्यूचिरिस्टिक गेम-प्ले मिलेगा। ऐसे में जाहिर है कि गेमर्स को नए फ्यूचिरिस्टिक मैप्स भी मिलेंगे, जिनमें वो गेम खेल सकेंगे। BGMI प्लेयर्स को Erangel मैप मिलता है, जिसे PUBG: New State में Erangel 2051 के नाम से जोड़ा गया है। इस मैप में कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव देखा जा सकता है। यही नहीं, PUBG Mobile और BGMI में मिलने वाले लोकप्रिय मैप्स Miramar, Sanhok, Vikendi, Livik और Karakin की जगह प्लेयर को Troi मैप मिलेगा।

इंप्रूव्ड गेमिंग एक्सपीरियंस (Improved Gaming Experience)

PUBG: New State गेम में BGMI और PUBG Mobile के मुकाबले कई नई और इंप्रूव्ड चीजें मिलेंगी। इस गेम में प्लेयर्स को गन इस्तेमाल करने से लेकर रेसक्यू आदि तक में इंप्रूवमेंट किया गया है। उदाहरण के तौर पर शॉट से बचने के लिए रोल फीचर मिलेगा। वहीं, गन्स के लिए रेड डॉट साइट जोड़ा गया है, जबकि स्मोक ग्रेनेड ट्रेल और हेलमेट आदि के टुकड़े जमीन पर गिरने पर अच्छे डिटेल के साथ दिखेंगे। यही नहीं, ग्रेवयार्ड समेत कई जगहों पर चिड़ियों के उड़ने की डिटेल्स भी मिलेंगी।

साउंड इफेक्ट (Sound Effects)

PUBG: New State गेम में कई तरह के रियलिस्टिक फीचर जोड़े गए हैं, जिनमें गन साउंड से लेकर गाड़ियों के साउंड तक रियल लगेंगे। प्लेयर्स को गेम में होने वाले धमाकों और ग्रेनेड फायर की आवाज भी क्लियर सुनाई देगी, जो BGMI और PUBG Mobile गेम में नहीं मिलता है।