PUBG: New State में होगी 2051 की 'जंग', जानिए कैसे PUBG Mobile से है अलग

Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) ने नए रॉयल बैटल गेम को अनवील कर दिया है। इस गेम का नाम PUBG: New State है, जो पबजी मोबाइल से अगल है। इस गेम में यूजर्स को फ्यूचर का एक्सपीरियंस मिलेगा। गेम की शुरुआत साल 2051 में होती है। गेम Troi मैप पर आधारित है, जो पिछले मैप से अलग है। पबजी न्यू स्टेट की वेबसाइट के मुताबिक, गेम में फ्यूचर के हथियार और मशीनरी मिलेगी। इसमें प्लेयर्स को नया एक्सपीरियंस मिलेगा, जो नए ट्विस्ट के साथ आएगा।

PUBG: New State इस साल के अंत तक एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध होगा। एंड्रॉयड और आईओएस पर आने से इसके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ेगी। यह एक ऑनलाइन मल्टी प्लेयर गेम है। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे साफ होता है कि गेम में कई बेहतरीन फीचर जोड़े गए हैं। यह एक नया फ्यूचर मोबाइल गेम है, जो एंड्रॉयड और IOS दोनों ही सिस्टम पर काम करेगा।

मिलेंगे नए हथियार

आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, PUBG: New State गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है। हालांकि, भारत में आप इस गेम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही यह गेम एप्पल ऐप स्टोर पर भी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, गेम में नई व्हीकल स्किन मिलेगी। गेम का एक ट्रेलर भी जारी हो गया है, जो इस गेम के फीचर्स की झलक दिखाता है।

PUBG Mobile से होगा अलग

इस गेम में मॉडर्न हथियार और व्हीकल होंगे। साथ ही इसमें कुछ नए गैजेट्स भी जोड़े जाएंगे, जिससे गेम प्ले को बेहतर किया जा सके। हालांकि इस गेम में पबजी मोबाइल जैसा ही रखा जाएगा, जिससे प्लेयर्स को दिक्कत न हो। अभी तक पबजी स्टूडियो ने इसकी रिलीज डेट शेयर नहीं की है, लेकिन यह गेम अगले हफ्ते लॉन्च हो सकता है। इस गेम से जुड़ी अन्य जानकारियां अगले हफ्ते तक आ सकती है।

क्या भारत में होगी एंट्री

इस गेम को PUBG Studio ने डेवलप किया है और इसका आधिकारिक ट्रेलर भी जारी कर दिया है। गेम के लिए अलग से वेबसाइट जारी की गई है। इस गेम को Krafton ने पब्लिश किया है। बता दें कि सरकार ने पिछले साल सितंबर में पबजी मोबाइल और पबजी को भारत में बैन कर दिया था। कंपनी लगातार भारतीय बाजार में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। अब देखना होगा नया गेम भारत में लॉन्च होता है या नहीं।