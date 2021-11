पबजी प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर, कंपनी ने झटपट दूर की उनकी शिकायत

PUBG New State प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर है। गेम डेवलपर्स ने नया अपडेट जारी किया है। बैटल रॉयल गेम में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी जानकारी गेम डेवलपर्स ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने बताया, ‘हैलो सर्वाइवर्स, 29 नवंबर के मेंटेनेंस को पूरा कर लिया गया है। धैर्य रखने के लिए आपका शुक्रिया।’ मेंटेनेंस के बाद गेम एक बार फिर प्लेयर्स के लिए उपलब्ध है। रिपोर्ट्स की मानें तो PUBG New State Patch में बग्स को टार्गेट किया गया है। इसके अलावा एंटी चीट सिस्टम को बेहतर करने के साथ कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। Also Read - PUBG: New State के म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में दिखेंगे ये सितारे, जल्द होगा प्रीमियर

हालांकि, पबजी न्यू स्टेट अपडेट के बाद कुछ प्लेयर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने असामान्य कैरेक्टर एनिमेशन और कंट्रोल को लेकर दिक्कत हो रही थी। कंपनी ने एक रिलीज जारी कर बताया, ‘हमें जानकारी है कि 29 नवंबर के अपडेट के बाद कुछ सर्वाइवर्स को असामान्य कैरेक्टर रनिंग एनिमेशन और कंट्रोल संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम प्लेयर्स को हुई दिक्कत के लिए माफी मांगते हैं और इस दिक्कत को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दिक्कत से जुड़ा कोई अपडेट इस नोटिस पर पोस्ट किया जाएगा।’ Also Read - PUBG New State में आई दिक्कत, तो यूजर्स को फ्री रिवॉर्ड दे रहा Krafton

PUBG New State में क्या हुआ नया?

इसके साथ ही गेम डेवलपर्स ने कहा है कि यदि किसी प्लेयर्स को कोई अन्य दिक्कत हो रही है, तो वह कस्टमर सपोर्ट के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी की मानें तो प्लेयर्स बेहतर सपोर्ट के लिए हो रही दिकक्त का एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट में कंपनी ने क्या कुछ नया किया है। Also Read - PUBG खेलने के चक्कर में गंवाई जान, ट्रेन की चपेट में आने से 10वीं के 2 स्टूडेंट्स की मौत

एक नया फंक्शन जोड़ा है, जो अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी प्रोग्राम का इस्तेमाल करने वाले प्लेयर्स की पहचान करेगा।

थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम के इस्तेमाल को रोकेगा। इन प्रोग्राम्स को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन और बैन को बढ़ाया जाएगा।

कंट्रोल सिस्टम को किया गया बेहतर