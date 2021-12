एक हफ्ते के इंतजार के बाद PUBG: New State का पहला बड़ा अपडेट आ गया है। इस अपडेट को 9 दिसंबर को आना था, मगर क्राफ्टन ने इसे पीछे खिसका दिया था, जिसके बाद अब यह 16 दिसंबर को लाइव हुआ है। नए वर्जन में नए वेपन, नया वेपन कस्टमाइजेशन सिस्टम, नए वीइकल्स और नए Survivor Pass के साथ ढेरों बदलाव और सुधार देखने को मिलेंगे। Also Read - BGMI में ये गलतियां पड़ेंगी भारी, पिछले एक सप्ताह में 1.42 लाख अकाउंट हुए बैन

PUBG: New State के नए अपडेट को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको गेम के अन्दर करीब 360MB का डेटा अलग से डाउनलोड करना होगा। आइए देखते हैं, नए वर्जन में आपको क्या-क्या नई चीजें मिलेंगी।

PUBG: New State Update

New Weapon: नए अपडेट के साथ PUBG: New State में एक नई असाल्ट राइफल L85A3 जोड़ी गई है। यह 5.56mm AR गन मिड और लॉन्ग-रेंज फाइट के काम आएगी। इसका फायर रेट कम है, मगर इसका डैमेज काफी ज्यादा है। यह Erangel और Troi में मिलेगी।

Weapon customization: गेम में L85A3 के लिए Vertical Foregrip Bipod जोड़ा गया है। पहले से मौजूद M416 गन के लिए एक नया Long Barrel अटैचमेंट गेम में मिलेगा। SLR के 7.62mm बैरल को अब आप 5.56mm बैरल से बदल सकते हैं, जो डैमेज कम करेगा, मगर एक्यूरेसी को बढ़ाएगा।

New Vehicles: नए अपडेट के साथ PUBG: New State में एक नई इलेक्ट्रिक 6-सीटर मिनीबस Electron जोड़ी गई है, जो दूसरे वीइकल्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। यह Troi और Training Ground में मिलेगी। इसके अलावा गेम में एक क्लासिक 2-सीटर स्पोर्ट्स कार Mesta भी जोड़ी गई है। इसकी टॉप स्पीड और एक्सलेरेशन काफी तेज है। यह Erangel, Troi और Training Ground में मिलेगी।

Survivor Pass Vol 2: गेम में अब एक नया Survivor Pass आया है, जो 16 दिसंबर से ही शुरू हो रहा है। इस पास की स्टोरी का मेन कैरेक्टर Bella है। आपको इस पास में मिशन पूरे करके इसका ऑउटफिट मिलेगा।

नए अपडेट के साथ ही PUBG: New State में नई लॉबी स्क्रीन जोड़ी गई है, जो विंटर फेस्टिवल थीम पर आधारित है। इसके अलावा गेम ने कैरेक्टर कंट्रोल और एक्शन्स से लेकर वीइकल कंट्रोल Team Deathmatch में भी सुधार किए हैं। गेम में अब एक Merit Points System भी जोड़ा गया है।