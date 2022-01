PUBG New State में आ रहा बड़ा अपडेट, जो बदल देगा आपके गेम खेलने का अंदाज

PUBG New State में इस हफ्ते एक नया अपडेट आने वाला है, जिसमें एक नया गेम मोड, नई गन्स और ढेरों गेम इम्प्रूवमेंट जोड़े जाएंगे। गेम डेवलपर Krafton ने PUBG New State update 0.9.23 का पैच नोट जारी कर दिया है, जो इन सभी बदलाव के बारे में जानकारी देता है। आइए जानते हैं कि गेम के नए वर्जन में हमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। Also Read - PUBG: New State में मिलने वाला है Rimac Nevera Hypercar, Krafton ने किया टीज

PUBG New State update 0.9.23

New Mode: BR: Extreme– गेम के Troi मैप में एक नया मोड BR: Extreme जोड़ा जाएगा। इस बैटल रोयाल मोड में 64 प्लेयर्स उतरेंगे, जिनमें विनर का फैसला बस 20 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए मैप में एक छोटे एरिया का इस्तेमाल होगा, जो हर मैच में बदला हुआ मिलेगा। प्लेयर्स इस मोड में एक P1911 हैंडगन, एक स्मोक ग्रेनेड और 300 ड्रोन क्रेडिट्स के साथ उतरेंगे। इस मोड में ड्रोन की डिलीवरी और प्लेयर लैंडिंग का टाइम भी कम होगा।

New Weapon: P90– नए अपडेट के साथ गेम में एक नया वेपन P90 जोड़ा जाएगा। यह एक SMG है, जो Care Package में मिलेगी। इसमें प्लेयर्स को 2x स्कोप और एक सप्प्रेस्सर लगा हुआ मिलेगा, मगर दूसरे अटैचमेंट नहीं जोड़े जा सकेंगे। यह 5.7mm बुलेट्स इस्तेमाल करेगी।

New Season– गेम में नए अपडेट के साथ नया सीजन भी शुरू होगा। यह सभी रीजन और मोड के लिए Preseason Tiers की जगह लेगा और आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको नयी रैंक मिलेगी। Contender, Master और Conquerer रैंक पर नए फाइनल रिवॉर्ड मिलेंगे।

Improvements– नए अपडेट के साथ PUBG New State में नए गन कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें DP-28 [C2] Muzzle Slot Access और Beryl M762 [C2] Lightweight Stock शामिल होंगे। इसके अलावा L85A3 का रीलोड टाइम कम किया जाएगा और शॉटगन, पिस्टल समेत कई और गन्स का बुलेट स्प्रेड कम किया जाएगा। गेम में पार्कर रोल एनीमेशन और डैश एनीमेशन जोड़े जाएँगे और दूसरे कैरेक्टर एनीमेशन में सुधार किया जाएगा।