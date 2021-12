PUBG New State में आ रहा बड़ा अपडेट, मिलेंगे नए वीइकल्स, वेपन और बहुत कुछ

PUBG New State में नया अपडेट आ रहा है, जो गेम में ढेर सारा नया कॉन्टेंट जोड़ेगा। यह अपडेट 9 दिसंबर को लाइव होगा। इसके साथ गेम में एक नया वेपन, दो नए वीइकल, नई लॉबी थीम, नया सर्वाइवर पास और कई सारे बदलाव जोड़े जाएंगे। इन बदलाव में कुछ वेपन और वीइकल एडजस्टमेंट भी शामिल हैं। आइए इन्हें डिटेल में जान लेते हैं। Also Read - PUBG New State Vs BGMI: ये 5 चीजें पबजी के नए गेम को बनाती है पुराने से बेहतर

PUBG New State: New Weapons, Vehicles, Survival Pass

PUBG New State के नए अपडेट में एक नया वेपन L85A3 जोड़ा जाएगा। यह एक असौल्ट राइफल है, जो Erangel और Troi में मिलेगी। यह गेम की सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली 5.56mm AR गन होगी, जो मिड और लॉन्ग रेंज फाइट में बढ़िया परफॉर्म करेगी। इसका रेट ऑफ फायर कम है।

PUBG New State के नए अपडेट में दो नए वीइकल Electron और Mesta जोड़े जाएंगे। Electron एक 6-सीटर मिनीबस है, जो काफी मजबूत होगी। यह गन प्लेयर्स को Troi और Training Ground में मिलेगी। Mesta एक क्लासिक 2-सीटर स्पोर्ट्स कार है, जो स्टैंडर्ड और ओपन मॉडल में मिलेगी। इसका एक्सलेरेशन और हाई स्पीड काफी ज्यादा होगा। यह Erangel, Troi और Training Ground में मिलेगी।

PUBG New State के नए अपडेट के साथ 9 दिसंबर से गेम में Survivor Pass Vol 2 शुरू होगा। इस पास की स्टोरी का में कैरेक्टर Dream Runners Faction की Bella है। प्लेयर्स को स्टोरी मिशन पूरे करके बेला की कॉसच्युम कलेक्ट करनी होगी। पास के रिवॉर्ड में वीइकल स्किन और NC भी शामिल होंगे।

PUBG New State के अपडेट में क्या होंगे बदलाव

PUBG New State के अपडेट के साथ गेम में नई लॉबी थीम आएगी। बैकग्राउंड और म्यूजिक को विंटर फेस्टिवल थीम पर सेट किया जाएगा और BP Store का बैकग्राउंड भी बदल जाएगा। इसके साथ में कैरेक्टर कंट्रोल और एक्शन समेत FPP Mode, Team Deathmatch Station, Merit Points System, ग्राफिक्स क्वालिटी और वीइकल्स हैंडलिंग को बेहतर किया गया है। गेम के अपडेट के साथ में M416 [C2] Long Barrel, SLR [C2] 5.56mm Barrel और L85A3 [C1] Vertical Foregrip Bipod में बदलाव किए गए हैं।