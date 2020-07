PUBG Season 8 अपडेट टेस्ट सर्वर पर लाइव, जानें डिटेल्स

PUBG (Player Unknown’s Battlegrounds) का न्यू सीजन 8 अपडेट टेस्ट सर्वर पर लाइव हो गया है। यह अपडेट अब गेम के टेस्ट सर्वर के लिए डाउनलोड और खेलने के लिए उपलब्ध है। नया अपडेट गेम में Sanhok के मैप के लिए एक rework है। Sanhok मैप में कई नए एलीमेंट को जोड़ा गया है। इसके अलावा पुरानी लोकेशन में भी फिर से बदलाव किया गया है। पबजी सीजन 8 का अपडेट नया सर्वाइवर पास (Survivor Pass): पेबैक भी लाता है। Also Read - PUBG Mobile: इन जगहों पर करें लैंडिंग, आसानी से जीत सकेंगे गेम

Royale Pass 14 brings a brand new way to subscribe! More rewards for the same cost! 🎁

Check out all of the Royale Pass goodness today! 👉 https://t.co/gS30OgCTeu pic.twitter.com/ssjonlATxS

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 11, 2020