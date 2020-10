PUBG Unban? भारत में वापसी के मिले संकेत, कंपनी कर रही हायरिंग

पबजी मोबाइल की भारत में वापसी हो सकती है, यानी यह गेम भारत में अनबैन (PUBG Unban) हो सकता है। PUBG Corporation, जिसके पास इस रॉयल बैटल गेम का डेवलपर और पब्लिशर है, ने भारत में लिंक्डिन पर जॉब पोस्ट की है। कंपनी ने भारत में एक्सोसिएट मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। नई हायरिंग से लोग उत्साहित हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि PUBG Mobile की भारतीय बाजार में जल्द ही वापसी हो सकती है। पबजी मोबाइल पिछले महीने की शुरुआत में बैन हुआ है। हालांकि भारत में जॉब पोस्टिंग का यह कतई मतलब नहीं है कि PUBG Mobile की वापसी निश्चित हो गई है। Also Read - PUBG Mobile की भारत में No-Entry! गेम पर लगा बैन नहीं हटेगा: रिपोर्ट्स

लिंक्डिन पर जॉब पोस्ट, जिसका टाइटल Corporate Development Division Manager है, में साफ लिखा गया है कि कंपनी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो भारतीय बाजार में मर्जर, ऐक्विजिश्न और इन्वेस्टमेंट पक फोक्स करने की रणनीति तैयार कर सके। इसके साथ ही कैंडिडेट को हेडक्वाटर की मदद से पबजी इंडिया के सेटअप प्रॉसेस में भी सपोर्ट करना होगा। इस प्रक्रिया को पबजी मोबाइल की वापसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी ध्यान दें कि जॉब डिस्क्रिप्शन में PUBG का जिक्र किया गया है, ना कि PUBG Mobile का।

PUBG Mobile की नो एंट्री!

गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें आईं थी कि पबजी मोबाइल की भारत में एंट्री मुमकिन नहीं है। InsideSport की रिपोर्ट के मुताबिक पबजी मोबाइल की भारत में अब एंट्री होना संभव नहीं है। Ministry of Electronics and Information Technology के अधिकारी पबजी मोबाइल या किसी अन्य बैन हुए एप की दोबारा एंट्री को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज ने कथित रूप से बताया है कि पबजी या किसी अन्य बैन हुए एप्स के लिए स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि टेनसेंट गेम्स से भारतीय बाजार के लिए साझेदारी तोड़ देने मात्र से पबजी मोबाइल की भारत में वापसी नहीं हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया कि मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैन हुए किसी भी गेम या एप्स की वापसी को लेकर कोई चर्चा नहीं है। इसके साथ ही सूत्र ने किसी एप या गेम पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जिससे यह साफ होता है कि पबजी मोबाइल को किसी प्रकार की राहत फिलहाल नहीं मिलती दिख रही है।