Ubisoft इस वक्त अपने मोबाइल शूटर गेम Rainbow Six Mobile को क्लोज्ड बीटा में टेस्ट कर रहा है। गेम डेवलपर ने अब बताया है कि यह इस टेस्टिंग को बेहतर बनाने के लिए मुंबई में क्लोज्ड बीटा सर्वर की तादाद बढ़ा रहा है। Also Read - Assassin's Creed: Codename JADE होगा AAA मोबाइल गेम, 2023 में होगा लॉन्च

Rainbow Six Mobile के प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हुए लंबा वक्त हो चुका है। एंड्रॉइड यूजर्स इस गेम को प्री-रजिस्टर करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और iOS प्लैटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन Ubisoft की वेबसाइट पर चल रहे हैं। कंपनी ने अप्रैल में इस गेम की अल्फा-टेस्टिंग शुरू की थी और इस महीने से इसका क्लोज्ड बीटा टेस्ट शुरू हुआ है, जो Canada, US, Mexico, Brazil, Singapore और Philippines समेत India में भी चल रहा है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - BGMI की कमी पूरी करने आ रहा Rainbow Six Mobile, बीटा टेस्ट का हुआ ऐलान

Rainbow Six Mobile के प्री-रजिस्ट्रेशन नंबर में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। गेम डेवलपर इस टाइटल की बीटा टेस्टिंग के लिए रजिस्टर्ड प्लेयर्स में से लॉटरी सिस्टम के तहत चुनाव कर रहा है। अब यह भारत में इस टेस्ट का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए मुंबई में क्लोज्ड बीटा सर्वर की तादाद बढ़ा रहा है। Also Read - Assassin's Creed Mirage होगा अगला असैसिंस क्रीड गेम, मिलेगा पुराने गेम जैसा मजा

🇮🇳 Operators! We’re opening and testing more servers in Mumbai to improve the game experience for our community in India. Stay tuned for new #R6M invitation waves in the upcoming days! pic.twitter.com/w1EQ3nVZFO

— Rainbow Six Mobile (@Rainbow6Mobile) September 22, 2022