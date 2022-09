BGMI की कमी पूरी करने आ रहा Rainbow Six Mobile, बीटा टेस्ट का हुआ ऐलान

Rainbow Six Mobile जल्द ही लॉन्च होने वाला है। यह गेम Tom Clancy’s Rainbow Six Siege का मोबाइल वर्जन है, जिसे Ubisoft डेवलपर कर रही है। अब कंपनी ने इस गेम के बीटा टेस्ट के बारे में ऐलान किया है। Also Read - Assassin's Creed Mirage होगा अगला असैसिंस क्रीड गेम, मिलेगा पुराने गेम जैसा मजा

Rainbow Six Mobile के प्री-रजिस्ट्रेशन काफी पहले से शुरू हो चुके हैं। एंड्रॉइड यूजर्स इस गेम को प्री-रजिस्टर करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और iOS प्लैटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन Ubisoft की वेबसाइट पर चल रहे हैं। कंपनी ने अप्रैल में इस गेम की अल्फा-टेस्टिंग शुरू की थी और अब इसके क्लोज्ड बीटा टेस्ट अनाउंस किए हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Ubisoft ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि Rainbow Six Mobile का क्लोज्ड बीटा पतझड़ के मौसम में, यानी कि सितंबर से दिसंबर के बीच आएगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्लेयर्स को प्री-रजिस्टर करना होगा। जैसा कि हमने बताया, एंड्रॉइड प्लैटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर चल रहे हैं और iOS प्लैटफॉर्म के लिए Ubisoft की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन लाइव हैं।

Ready your weapons and gadgets! #R6M ‘s Closed Beta is coming this fall 🍂 🔥 Pre-register 👇

Ubisoft ने हिंट दी थी कि इस गेम के क्लोज्ड बीटा टेस्ट US, Brazil और Phillippines में होस्ट होंगे। कंपनी ने एक पुरानी पोस्ट में इन तीनों देशों के झंडे दिखाए थे। एक ताजा ट्वीट में कंपनी ने इस हिंट को पुख्ता भी कर दिया है।

Operators, we need to talk… 😅

We thought you were masters of sending your drones to get information…😂 None of you spotted our teaser in one of our posts! 😲🤐

— Rainbow Six Mobile (@Rainbow6Mobile) September 8, 2022