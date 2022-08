BGMI की कमी पूरी करने आ रहा Rainbow Six Mobile, ऐसे करें प्री-रजिस्टर

Rainbow Six Mobile का इंतजार गेमर्स लंबे वक्त से कर रहे हैं और अब इसके प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स Ubisoft के इस AAA टाइटल को गूगल प्ले स्टोर पर प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। Also Read - Google Play Store से नकली ऐप्स की होगी छुट्टी, ऐड की बारिश पर भी लगेगी लगाम

Ubisoft ने इसी साल अप्रैल में बताया था कि यह Tom Clancy's Rainbow Six Siege का मोबाइल वर्जन बना रहा है। कंपनी ने गेम का अनाउंसमेंट करते हुए एंड्रॉइड और iOS प्लैटफॉर्म के लिए अल्फा टेस्टिंग भी शुरू की थी। अब इस गेम के स्टेबल वर्जन के रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर शुरू हो गए हैं।

गूगल प्ले स्टोर पर आप Rainbow Six Mobile सर्च करके इस गेम की लिस्टिंग देख सकते हैं। यहीं पर आपको प्री-रजिस्टर करने के लिए बटन मिल जाएगा। इस बटन को दबाने के बाद आप चाहें तो ऑटो-डाउनलोड का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर गेम ऐक्टिव होने पर अपने आप आपके फोन पर इंस्टॉल हो जाएगा।

Hey Operators 👋 Do you have plans tomorrow? Well… not anymore 😎 We’re dropping something hot on our YouTube channel 🔥 See ya tomorrow! https://t.co/Bi112LRH7U #R6M pic.twitter.com/uwfE4lEWCL

Ubisoft ने गेम के डेस्क्रिप्शन में बताया, “हम अभी Rainbow Six Mobile के इस शुरुआती वर्जन को चुनिंदा प्लेयर्स के साथ टेस्ट कर रहे हैं। इसे रिलीज से पहले खेलने के लिए हमारे साथ बने रहिए।” गेम डेवलपर ने बताया कि यह भविष्य में गेम के लिए और भी ज्यादा डिवाइसेज का सपोर्ट जोड़ेगा। Ubisoft ने यह भी कहा कि गेम के कॉन्टेन्ट और क्वालिटी पर अभी भी काम चल रहा है।

Welcome Operators to Rainbow Six Mobile!

Rainbow Six Mobile will bring the same tactical shooter gameplay that you love to your mobile devices.

Sign-up now to receive the latest updates and get a chance to play before the release 👇https://t.co/Jvbs6dHXau pic.twitter.com/gWjH2I2bSm

— Rainbow Six Mobile (@Rainbow6Mobile) April 5, 2022