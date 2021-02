Realme Narzo 30 Pro होगा बजट Gaming स्मार्टफोन! साथ में लॉन्च होंगे गेमिंग Accessories

Realme Narzo 30 Series को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन- Narzo 30, Narzo 30 Pro और Narzo 30A लॉन्च किए जाएंगे। इन स्मार्टफोन सीरीज के बारे में पहले से ही कई लीक रिपोर्ट सामने आ चुके हैं। इस सीरीज के टॉप मॉडल Realme Narzo 30 Pro को कंपनी बजट गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर पेश कर सकती है। Also Read - Redmi K40, Redmi K40 Pro की लॉन्च डेट आई सामने, इन दमदार फीचर के साथ होगा पेश

टिप्सटर ईशान अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट करके बताया कि Realme Narzo 30 सीरीज के साथ कंपनी गेमिंग एक्सेसरीज ( Accessories) भी लॉन्च करेगी। अग्रवाल ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि कंपनी गेमिंग लैपटॉप भी पेश कर सकती है। पोस्ट में गेमिंग पैड और माउस देखने को मिली है जिसपर Narzo की ब्रांडिंग है। Also Read - Clubhouse की तरह ही देसी ऑडियो-वीडियो चैटिंग ऐप Leher का जलवा, डाउनलोड लाखों पार

Exclusive: realme will also be launching gaming accessories along with narzo 30 series. These look cool… Also Read - BlackBerry ब्रांड की होगी वापसी! साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है 5G स्मार्टफोन, जानें फीचर

The gaming mouse and the pad also indicates at an imminent launch of a gaming laptop? #realme is yet to announce the launch dates of the narzo 30 series. What do you think? pic.twitter.com/0XBQpITfq2

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 12, 2021