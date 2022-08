Reliance Jio ने अपने ऑनलाइन गेमिंग पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करते हुए नया JioGamesWatch प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर न केवल ऑनलाइन स्ट्रीम गेम को देख पाएंगे बल्कि अपने गेम को भी ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर तरह का गेमिंग कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। Also Read - इंतजार खत्म! भारत में इस महीने 5G सर्विस लॉन्च करेगी Airtel, ऑफिशियली किया कंफर्म

JioGamesWatch के जरिए यूजर ऑनलाइन गेम खेलते हुए लाइव जा सकेंगे, जिसके जरिए लाखों व्यूवर्स उनके गेमिंग कॉन्टेंट को देख सकेंगे। खास बात यह है कि Jio यूजर अपनी गेमिंग स्किल्स दिखाने के लिए गेम को किसी भी डिवाइस के साथ लाइव कर सकते हैं। Also Read - Jio के 500 रुपये से कम वाले बेस्ट प्लान, डेटा और कॉलिंग समेत मिलेगा Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन

Also Read - Jio Prepaid Plans under 300: जियो के इन सस्ते प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेगा 56GB डेटा

JioGamesWatch brings you the best gaming content live in high quality. Watch & engage with your favourite content creators live on JioGamesWatch.

Navigate to JioGamesWatch section in JioGames app’s bottom right corner.

Download:https://t.co/uE4xWrTC1Z#JioGamesWatch #JioGames pic.twitter.com/A9u1KU7mKW

— JioGames (@jiogames) August 6, 2022