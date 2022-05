Krafton को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI), PUBG Mobile और New State Mobile जैसे गेम्स के लिए जाना जाता है। अब इसकी सब्सिडिएरी Dreamotion एक नया मोबाइल लेकर आ रही है, जिसका नाम है– Road to Valor: Empires। Also Read - Battlegrounds Mobile Pro Series (BMPS) का दूसरा दिन रहा शानदार, जानें हर एक अपडेट

इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों जगह शुरू हो गए हैं। BGMI या New State Mobile की तरह यह बैटल रोयाल टाइटल नहीं है, बल्कि एक रियल-टाइम PvP (प्लेयर वर्सज प्लेयर) स्ट्रैटिजी गेम है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Road to Valor: Empires

गूगल प्ले स्टोर की लिस्टिंग में गेम डेवलपर इस टाइटल को इस तरह बयान करता है, "Road to Valor: Empires एक रियल-टाइम PvP स्ट्रैटिजी गेम है जहां आप पौराणिक देवताओं, जानवरों और नायकों को आज्ञा देते हुए दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। "

यह गेम कंपनी के Road to Valor: World War II गेम का सीक्वल है। पुराने गेम को जनवरी 2019 में रिलीज किया गया था और इसे अब तक 30 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

नए PvP स्ट्रैटिजी गेम — Road to Valor: Empires — में प्लेयर्स अपनी खुद की आर्मी को डिजाइन करके लेजेंडरी फील्ड जनरल बन सकते हैं। आर्मी में गार्जियन हीरो के अलावा, विविध सभ्यता और मिथकों से बनी यूनिट हो सकती है। प्लेयर 9 गार्जियन में से एक और करीब 60 तरह की यूनिट्स की मदद से अपनी आर्मी को तैयार कर सकते हैं। सामने वाले खिलाड़ी को हराने के लिए स्ट्रैटिजी डेक में एक गार्जियन और 8 ट्रूप का इस्तेमाल करना होगा।

Road to Valor: Empires में नई सभ्यताओं और गुटों के साथ पॉपुलर मिथिकल कैरेक्टर भी मौजूद होने। इनमें युद्ध की देवी Athena, एसगार्ड के राजा Odin और स्नेक-वुमन Medusa शामिल होगी। इस टाइटल का गेम-प्ले Road to Valor: World War II से मेल खाता है।

गेम को प्री-रजिस्टर करने के लिए आपको Google Play Store या Apple App Store पर जाना होगा। यहां आपको गेम का टाइटल सर्च करना होगा। इसके बाद आपको गेम के सामने दिए हुए Pre-register बटन को दबाना होगा। यह ध्यान रखें कि गेम डेवलपर में Dreamotion का नाम मौजूद हो।