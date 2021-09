Free Fire और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI भारत में गेमिंग पावरहाउस है। ये दोनों भारत के सबसे पॉपुलर बैटल रॉयल गेम्स है। पिछले कुछ सालों में बैटल रॉयल्स को खेलने वाले गेमर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। भारत में पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद गेमर्स ने Free Fire की तरफ रूख किया था लेकिन अब कुछ महीनों पहले ही बीजीएमआई की वापसी हो चुकी है और इस गेम ने एक बार फिर यूजर्स में अपना क्रेज बना दिया है। Also Read - Shirou है Free Fire का डैमेज डिलीवरी बॉय, हमला करने वाला अपने आप हो जाता है मार्क

हाल के आंकड़ों के मुताबिक, ये दोनों गेम दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऑनलाइन गेम्स में शामिल हैं। आज सेंसर टॉवर ने दुनिया भर में शीर्ष डाउनलोड गेम्स की एक लिस्ट जारी की है। आइए हम आपको इस नए रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।

सेंसर टॉवर ने अगस्त 2021 के दौरान दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट जारी की है। इसमें तीन लिस्ट हैं: गूगल प्ले डाउनलोड लिस्ट, ऐप स्टोर डाउनलोड लिस्ट और ओवरऑल डाउनलोड लिस्ट। ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में पबजी मोबाइल सबसे ऊपर है।

Garena Free Fire गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में चौथे स्थान पर है। ओवरऑल लिस्ट में अगस्त 2021 के दौरान गरेना फ्री फायर दुनिया भर में तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम है, जबकि PUBG Mobile चौथे स्थान पर रहा है। आइए नीचे मेंशन किए गए ट्वीट के जरिए अगस्त 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

In August 2021, Mobile games Market generated 4.7 billion downloads on ios and Android devices.

India leads the download list with 17.6 %of its total downloads, followed by United States with 8.3 % and Brazil with 8.2%.https://t.co/BfD4g82pTn pic.twitter.com/13QyJIKh1w

