Tomb Raider का लेटेस्ट गेम मिलेगा फ्री, ऐसे करें डाउनलोड

Epic Games Store एक बार फिर से PC गेमर्स के लिए फ्री गेम्स ला रहा है। स्टोर पर 1 सितंबर तक Destiny 2 और Ring of Pain फ्री में दिए जा रहे हैं, जिसके बाद आपको तीन और गेम्स फ्री में मिलेंगे। इनमें Knockout City के साथ Shadow of the Tomb Raider और Submerged: Hidden Depth जैसे टाइटल शामिल होंगे।

Shadow of the Tomb Raider फ्रैन्चाइज में लेटेस्ट गेम है, जो सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इस गेम में बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ रे-ट्रेसिंग सपोर्ट भी मिलता है। यह टाइटल 2015 में रिलीज हुए Rise of the Tomb Raider का सक्सेसर है और Lara Croft की स्टोरी को आगे बढ़ाता है।

Epic Games Store: Shadow of the Tomb Raider

Epic Games Store पर 1 सितंबर से Shadow of the Tomb Raider फ्री में उपलब्ध होगा। इसे मुफ्त में हासिल करने के लिए प्लेयर्स के पास 8 सितंबर तक का वक्त होगा।

यह गेम 2,195 रुपये में लॉन्च हुआ था और इस वक्त इसकी कीमत 724.35 रुपये है। इस गेम का पब्लिशर Square Enix है। जैसा कि हमने पहले बताया, Shadow of the Tomb Raider फ्रैन्चाइज का लेटेस्ट टाइटल है, जो 2015 के पॉपुलर टाइटल Rise of the Tomb Raider का सीक्वल है। नए गेम में Lara Croft माया अपॉक्लिप्स से दुनिया को बचाती है। इस गेम के ट्रेलर को आप नीचे लगे हुए वीडियो में देख सकते हैं।

Lara Croft की ओरिजिन स्टोरी में Shadow of the Tomb Raider आखिरी चैप्टर है। इस ट्रिलजी में 2013 का Tomb Raider, 2015 का Rise of Tomb Raider और आखिर में 2018 का Shadow of Tomb Raider शामिल है। यह ट्रिलजी Lara Croft की स्टोरी को रीबूट करती है, लेकिन यह आखिरी चैप्टर Tomb Raider फ्रैन्चाइज का आखिरी गेम नहीं होगा।

इसी साल आई हुई एक लीक के मुताबिक, नया Tomb Raider गेम Shadow of Tomb Raider का सक्सेसर होगा। यह टाइटल Unreal Engine 5 पर बनाया जाएगा। इस वजह से हमें आने वाले टाइटल के विजुअल से बहुत उम्मीदें हैं।

Shadow of the Tomb Raider के साथ-साथ Epic Games Store पर Knockout City और Submerged: Hidden Depths भी फ्री मिलेंगे। ये दोनों टाइटल भी 1 सितंबर से 8 सितंबर तक मुफ्त में दिए जाएंगे। इन गेम्स को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ने के लिए आपको 1 सितंबर से 8 सितंबर के बीच गेम्स को कार्ट में जोड़कर ऑर्डर प्लेस करना होगा। चेकाउट पर आपको जीरो (0) रुपये का बिल नजर आएगा।