Sony PlayStation Studios ने खरीदा एक और गेमिंग स्टूडियो, लिस्ट में जुड़ा God Of War डेवलपर

Sony के गेमिंग डिवीजन ने अनाउंस किया है कि यह इंडिपेंडेंट डेवलपर Valkyrie Entertainment को खरीद रहे हैं। इस डेवलपर ने God of War (2018), Halo Infinite, Twister Metal, inFAMOUS और Forza Motorsport जैसे टाइटल्स पर काम किया है। Also Read - God of War पहली बार आएगा PC पर: प्री-ऑर्डर शुरू, 14 जनवरी 2022 को होगा रिलीज

इस साल सितंबर में Valkyrie Entertainment ने ऐलान किया था कि यह Santa Monica Studios के साथ मिलकर 2022 में रिलीज होने वाले God of War: Ragnarok गेम पर काम करने वाला है। Valkyrie Entertainment 17वां स्टूडियो है, जिसे सोनी ने खरीदा है और इसी साल के रिकॉर्ड के मुताबिक, यह सोनी की पांचवीं खरीद है। Also Read - Amazon Prime Day Sale: अमेजन सेल में मिल रहा इन 5 पॉपुलर वीडियो गेम्स पर भारी डिस्काउंट

PlayStation Studios के हेड Hermen Hulst ने सोनी और Valkyrie Entertainment के बीच की डील के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह डेवलपर अब सोनी प्लेस्टेशन स्टूडियोज फैमिली को जॉइन कर रहा है। इन्होंने ट्वीट में बताया: Also Read - Sony PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition की कीमत भारत में होगी इतनी

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5

— Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021