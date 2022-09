₹1000 वाला गेम ₹150 में, पॉपुलर गेम्स को सस्ते में पाने का सुनहरा मौका

Steam स्टोर पर एक बार फिर से सेल आई है, जहां पर पॉपुलर वीडियो गेम्स भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Steam Publisher Sale में Red Dead Redemption II, Halo, The Witcher 3 Wild Hunt, It Takes Two, Sea of Thieves और Cyberpunk 2077 जैसे गेम्स को आप सस्ते में खरीद सकते हैं। कुछ पीसी गेम्स पर 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हम यहां पर आपको इस सेल में मिलने वाले टॉप पीसी गेम्स के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Epic Games Sale: GTA 5 से Battlefield 2042 तक, इन 25 वीडियो गेम्स पर मिल रहा 75% तक डिस्काउंट

Steam Store: Discount on Top Games

Cyberpunk 2077 इस सेल पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में मिल रहा है।

Red Dead Redemption 2 सेल में 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 1,599 रुपये में मिल रहा है।

The Witcher 3: Wild Hunt की कीमत सेल में 160 रुपये है, जो असली कीमत पर लगभग 80 प्रतिशत का डिस्काउंट है।

It Takes Two गेम सेल में 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 1,099 रुपये में मिल रहा है।

Disco Elysium – The Final Cut की सेल में कीमत 314 रुपये है। इसपर 65 प्रतिशत का डिस्काउंट है।

Nioh 2 – The Complete Edition पर सेल में 40 प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है। इसे आप 1,499 रुपये में खरीद सकते हैं।

Dying Light को आप 75 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 296 रुपये में खरीद सकते हैं।

Ark: Survival Evolved को आप Steam स्टोर की सेल में 64 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 174 रुपये में खरीद सकते हैं।

Titanfall 2 को आप 84 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ सेल में 239 रुपये में खरीद सकते हैं।

Star Wars Jedi: Fallen Order पर 80 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी सेल में कीमत 439 रुपये है।

Tekken 7 पर 84 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 671 रुपये है।

Resident Evil 3 गेम सेल में 70 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 701 रुपये में मिल रहा है।

Resident Evil 2 गेम पर 70 प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 599 रुपये हो गई है।

Mass Effect Legendary Edition गेम की कीमत सेल में 59 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 1,229 रुपये है।

Skul: The Hero Slayer गेम को आप 40 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 317 रुपये में खरीद सकते हैं।

Nioh: Complete Edition इस सेल में 75 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 274 रुपये में मिल रहा है।

A Plague Tale: Innocence को आप 80 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 339 रुपये में खरीद सकते हैं।

Resident Evil 7 Biohazard को आप लगभग आधी कीमत में 599 रुपये में खरीद सकते हैं।

WWE 2K22 की कीमत भी इस सेल में आधी हो गई है। यह 1,649 रुपये में मौजूद है।

Star Wars: Squadrons पर 75 प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में इसकी कीमत 624 रुपये है।

इन गेम्स के अलावा Steam स्टोर की सेल में Resident Evil 4, 5, 6, Star Wars Battlefront 2 और Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition भी डिस्काउंट पर मौजूद हैं। कुछ गेम्स पर 90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मौजूद है।