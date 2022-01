PUBG Mobile और Free Fire जैसे बैटल रॉयल गेम भारत में ही नहीं दुनियाभर में लोकप्रिय हैं। भारतीय फर्स्ट पर्सन शूटर (FPS) गेम बनाने वाली कंपनी SuperGaming जल्द ही Indus नाम का बैटल रॉयल गेम लॉन्च करेगी। पूणे बेस्ड कंपनी का यह गेम मोबाइल और कम्प्यूटर (PC) के साथ-साथ कंसोल पर भी उपलब्ध होगा। कंपनी ने अपने इस बैटल रॉयल गेम के बारे में ज्यादा डिटेल रिवील नहीं की है। Also Read - FFPL Grand Finals देखने पर मिलेंगे Redeem Codes, जो दिलाएंगे फ्री Fox Spirit पेट समेत ढेरों रिवॉर्ड

Indus गेम डेवलप करने वाली कंपनी SuperGaming खास तौर पर अपने Silly Royale और Mask Gun मोबाइल गेम के लिए पहचानी जाती है। इन दोनों गेम को Android और iOS पर 200 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉल मिले हैं।

Indus Game के रॉबी जॉन (Roby John) ने इस गेम के बारे में ट्वीट किया, जिसे कंपनी के को-फाउंडर संकेत नधानी (Sanket Nadhani) ने अपने ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया है। अपने ट्वीट में रॉबी लिखते हैं, 'आज हम Indus Game भारतीय गेमिंग के लिए बने अपने सबसे बहुप्रतीक्षित गेम की घोषणा करते हैं।'

गेम के पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक, यह एक फ्यूचिरिस्टिक बैटल रॉयल गेम लग रहा है। इसका सीधा मुकाबला PUBG New State से हो सकता है। वहीं, गेम के एलिमेंट की बात करें तो ये इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। हालांकि, गेम के अभी कई और एलिमेंट और गेम-प्ले की डिटेल्स आनी बांकी है। Indus गेम को इस साल के अंत तक पेश किया जा सकता है।

