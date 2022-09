PUBG Mobile को बैन करेगा तालिबान, कहा- हिंसा को दे रहा बढ़ावा

अफगान मीडिया खामा प्रेस ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तालिबान अगले तीन महीनों के भीतर देश में TikTok और PUBG Mobile बैन करने वाला है। खबर के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन ने सिक्योरिटी सेक्टर और शरिया लॉ एन्फोर्समेंट ऐड्मिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद इन्होंने अगले 90 दिनों में पॉपुलर बैटल रोयाल टाइटल PUBG Mobile और वीडियो ऐप TikTok को बैन करने का फैसला लिया। Also Read - PUBG Mobile v2.2 हुआ रिलीज, नए गेमिंग मोड के साथ आए नए वेपन और मैप

खबर के अनुसार, तालिबान का मानना है कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग टाइटल्स हिंसा को बढ़ावा देते हैं और देश के युवा पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अफगानिस्तान के दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने प्रतिबंध के संबंध में जानकारी साझा की है और इन्हें निर्धारित समय के भीतर दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

इससे पहले, तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने 2.3 करोड़ से अधिक वेबसाइटों को बैन किया था। सरकार का कहना था कि ये साइट तालिबान के पावर में आने के बाद से अनैतिक सामग्री दिखा रही थीं। अब देश ने PUBG Mobile और TikTok को देश में बैन कर दिया है।

The Ministry of Telecommunication in a meeting with the representatives of the security sector and a representative from the Sharia law enforcement administration has decided to ban both TikTok and Pubg applications in Afghanistan within a 90 days period of time. 2/2

