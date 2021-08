Battlegrounds Mobile India (BGMI) ने कुछ ही वक्त में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है। एंड्रॉयड वर्जन को लॉन्च करने के बाद अब क्रॉफ्टन ने इस गेम का iOS वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। अब BGMI कार्यक्रम की घोषणा करने वाले थर्ड पार्टी ऑर्गनाइजर में लेटेस्ट नाम TEC यानी The Esports Club का है। एस्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी देश में वेलोरेंट टूरनी का सफलतापूर्वक मेजबानी कर रहा है और इसी टाइटल की वजह से अपना एक अलग नाम कमाया है। Also Read - Free Fire से लेकर BGMI तक, ये हैं Top 5 धांसू बैटल रॉयल गेम

The Esports Club ने हाल ही में अपने BGMI Invitational के पहले सीजन का ऐलान किया है, जिसका प्राइज पूल 5,00,000 रुपए रखा गया है। इस टूर्नामेंट में 20 आमंत्रित टीमें शामिल हैं, जो इस प्राइज पूल के लिए बैटल फाइट लड़ेंगीं। आपको बता दें कि यह TEC का पहला BGMI इवेंट है और कंपनी को उम्मीद है कि यह सफलापूर्वक समाप्त होगा। TEC ने एक ट्वीट के जरिए इस इवेंट की जानकारी दी थी।

यह टूर्नामेंट 21 August यानी आज से शुरू होगा और अगले 4 दिनों तक चलेगा, जो 24 अगस्त 2021 को खत्म होगा। इसमें टीमों को Erangel, Miramar और Sanhok मैप पर कुल 20 मैच खेलने को मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक दिन 5-5 मैच होंगे।

The BGMI event you’ve all been waiting for is here !

Here’s everything you need to know about the LG UltraGear TEC BGMI Invitational – Season 1@LGIndia#LGUltragear #TECInvitational #TEC #BGMI #BGMIEsports #Mobile #MobileEsports pic.twitter.com/vkpxwB08yc

— TheEsportsClub (@TheEsportsClub1) August 17, 2021