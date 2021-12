इस गेम ने दी PUBG Mobile, Free Fire को मात, जीता अवॉर्ड

गेमिंग इंडस्ट्री इन दिनों एक फलता हुआ बाजार है। PC, कंसोल के साथ-साथ मोबाइल गेमिंग भी काफी लोकप्रिय हो गया है। कल आयोजित हुए The Game Award 2021 में इस साल रिलीज हुए सभी प्लेटफॉर्म के बेहतरीन गेम को पुरस्कार मिला है। इसमें कुल 103 पब्लिशर या डेवलपर के गेम में से 26 वीडियो गेम को यह अवॉर्ड दिया गया है। It Takes Two, Forza Horizon 5 जैसे गेम्स को कई कैटेगरी में अवॉर्ड मिला है। PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Free Fire जैसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम को पीछे छोड़ते हुए Genshin Impact को सबसे बेहतरीन मोबाइल गेम का खिताब मिला है। Also Read - Free Fire Emotes मिलेंगे फ्री, ट्राई करने होंगे ये तीन तरीके

The Game Awards 2021: विजेताओं की लिस्ट