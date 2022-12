The Game Awards 2022 समाप्त हो गया है, जिसमें इस साल लॉन्च हुए God of War Ragnarok और Elden Ring को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। इन दोनों गेम्स को हर जीनर में सबसे ज्यादा नोमिनेशन भी मिले हैं। इनके अलावा Stray, As Dusk Falls, Bayonetta 3, Final Fantasy 14 Online और अन्य गेम्स ने भी अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा esports प्लेयर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को भी इसमें अवार्ड दिए गए हैं। आइए, जानते हैं The Game Award 2022 के सभी विजेताओं के बारे में… Also Read - Upcoming Games 2022: God of War Ragnarok से Hogwarts Legacy तक, इस साल लॉन्च होंगे ये जबरदस्त गेम

विजेताओं के नाम

गेम ऑफ द ईयर : Elden Ring

: Elden Ring बेस्ट गेम डायरेक्शन : Elden Ring

: Elden Ring बेस्ट नैरेटिव : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok बेस्ट आर्ट डायरेक्शन : Elden Ring

: Elden Ring बेस्ट स्कोर/म्यूजिक : Bear McCreary – God of War: Ragnarok

: Bear McCreary – God of War: Ragnarok बेस्ट ऑडियो डिजाइन : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok बेस्ट परफॉर्मेंस : Christopher Judge – God of War: Ragnarok

: Christopher Judge – God of War: Ragnarok गेम्स फॉर इम्पैक्ट : As Dusk Falls

: As Dusk Falls बेस्ट ऑनगोइंग गेम : Final Fantasy 14 Online

: Final Fantasy 14 Online बेस्ट इंडी गेम : Stray

: Stray बेस्ट डेब्यू इंडी गेम : Stray

: Stray बेस्ट मोबाइल गेम : Marvel Snap

: Marvel Snap बेस्ट कम्युनिटी सपोर्ट : Final Fantasy 14 Online

: Final Fantasy 14 Online बेस्ट VR/AR गेम : Moss: Book II

: Moss: Book II इनोवेशन इन एक्सिसिबिलिटी : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok बेस्ट एक्शन गेम : Bayonetta 3

: Bayonetta 3 बेस्ट ऐक्शन/एडवेंचर गेम : God of War Ragnarok

: God of War Ragnarok बेस्ट RPG : Elden Ring

: Elden Ring बेस्ट फाइटिंग गेम : MultiVersus

: MultiVersus बेस्ट फैमिली गेम : Kirby and the Forgotten Land

: Kirby and the Forgotten Land बेस्ट स्पोर्ट्स/रेसिंग गेम : Gran Turismo 7

: Gran Turismo 7 बेस्ट SIM/स्ट्रेटेजी गेम : Mario + Rabbids Sparks of Hope

: Mario + Rabbids Sparks of Hope बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम : Splatoon 3

: Splatoon 3 कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर : Ludwig

: Ludwig बेस्ट Esports एथलीट : Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, Valorant)

: Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, Valorant) बेस्ट Esports कोच : Matheus “bzkA” Tarasconi (Loud, Valorant)

: Matheus “bzkA” Tarasconi (Loud, Valorant) बेस्ट Esports इवेंट : 2022 League of Legends World Championship

: 2022 League of Legends World Championship बेस्ट Esports गेम : Valorant

: Valorant बेस्ट Esports टीम : Loud (Valorant)

: Loud (Valorant) मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom बेस्ट अडेप्शन: Arcane: League of Legends

कई नए गेम्स हुए अनाउंस

The Game Awards 2022 में अवार्ड्स के अलावा नए गेम रिवील और अनाउंस किए गए। यही नहीं, इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी हुए हैं। अपकमिंग गेम्स की बात करें तो The Game Awards 2022 में Hades 2, Final Fantasy 16, Street Fighter 6, Tekken 8, Death Stranding 2, Star Wars Jedi: Survivor जैसे गेम्स अनाउंस किए गए हैं। Also Read - God of War Ragnarok की भारत में प्री-ऑर्डर शुरू, मिलेंगे कई फ्री आइटम