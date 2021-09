Thiva vs Wukong: Free Fire का कौन-सा कैरेक्टर है तगड़ा, जो दिलाएगा आसान जीत

Garena Free Fire में कई कैटेक्टर्स मौजूद हैं और यह अलग अलग एबिलिटी के साथ आते हैं। आपके गेम प्ले पर कैरेक्टर सलेक्शन का भी असर पड़ता है। हाल में ही फ्री फायर में Thiva कैरेक्टर जोड़ा गया है। यह कैरेक्टर असल जिंदगी में DJ Like Mike से प्रेरित है। DJ Like Mike ने हाल में ही Free Fire से कोलैबोरेशन किया था। यह कोलैबोरेशन बैटल रॉयल गेम की चौथी एनवरसरी के मौके पर हुआ है। इस गेम में Wukong का कैरेक्टर भी काफी पॉपुलर है। आइए जानते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स की कीमत, एबिलिटी, एडवांटेज और नुकसान की विस्तृत डिटेल। Also Read - Free Fire Max vs PUBG Mobile: एक था शानदार तो दूसरा होगा मजेदार, जानें इन दोनों बैटल रॉयल गेम्स का अंतर

Thiva

कीमत- 599 डायमंड Also Read - Free Fire Redeem Codes 4 September: इस कोड पर मिलेगा 2x Valentines Weapon Loot Crate

Thiva बैंड में लीड सिंगर और म्यूजिशियन है। इसकी एबिलिटी की बात करें तो यह Vital Vibes एबिलिटी के साथ आता है, जो प्लेयर्स की रेस्क्यू स्पीड को बढ़ा देता है। अगर रेस्क्यू सफल रहता है तो प्लेयर्स को HP में बूस्ट मिलता है। Also Read - Free Fire में Magic Cube की मदद से ऐसे पाएं मुफ्त में शानदार Bundles, जानें पूरी डिटेल्स

क्या हैं इसकी खास बातें?

चूंकि Thiva की एबिलिटी पैसिव है, इसलिए यह ऑटोमेटिक एक्टिव रहती है।

यह HP रिकवरी में मददगार है।

एग्रेसिव गेम प्ले के मामले में सहयोगियों को बूस्ट देता है।

क्या है कमोजरी?

Thiva का इस्तेमाल सिर्फ डुओ या स्कॉड मैच में किया जा सकता है। चूंकि, इस कैरेक्टर की ओवरऑल एबिलिटी सहयोगियों की रिकवरी के इर्द-गिर्द है, इसलिए यह कैरेक्टर सोलो फ्री फायर मैच के लिए सही नहीं है।

Wukong

कीमत- 499 डायमंड

Wukong की एबिलिटी Camouflage है, जो प्लेयर्स को अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने में मदद करती है। यह एक एक्टिव एबिलिटी है, यानी प्लेयर्स को इसे खुद इस्तेमाल करना होगा।

क्या हैं इसके फायदे?

Camouflage एबिलिटी एग्रेसिव गेम प्ले में बेहतर तरीके से काम करती है।

प्लेयर्स के पास दुश्मनों पर रेंगते हुए हमला करने का नैचुरल एडवांटेज होता है और इसकी मदद से प्लेयर्स दुश्मनों को सरप्राइस कर हरा सकते हैं।

क्या है नुकसान?

Wukong का मुख्य नुकसान या कमजोरी इसका कूलडाउन टाइम है। इसका कूलडाउन टाइम 300 सेकेंड तक है। फ्री फायर में पहले लेवल पर इस कैरेक्टर का कूलडाउन टाइम 300 सेकेंड है, जो फाइनल लेवल पर भी 200 सेकेंड रहती है। इसका मतलब साफ है कि प्लेयर्स इस कैरेक्टर की एबिलिटी को जल्द जल्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

ध्यान दें कि Thiva की एबिलिटी पैसिव है यानी वह अपने आप एक्टिव रहती है, जबकि Wukong की एबिलिटी एक्टिव है। प्लेयर्स को इन दोनों एबिलिटी को अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।