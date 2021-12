Battleground Mobile India (BGMI) को इस साल जुलाई में लॉन्च किया गया था और तब से इस गेम ने पबजी मोबाइल खेलने वाले सभी गेमर्स को अपनी तरफ अटरैक्ट किया है। पबजी मोबाइल को भारत में बैन कर दिया था, जिसके बाद से प्लेयर्स इसके नए वर्जन के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे। BGMI और PUBG Mobile में Bridge का सही तरीके से यूज करना काफी जरूरी होता है। अगर आप इस गेम में बिज्र का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि ब्रिज का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। Also Read - BGMI और PUBG Mobile में एयर-ड्रॉप लूटते वक्त कभी न करें ये 3 गलतियां

सही स्पॉट चुनें

प्लेयर्स को Erangel मैप पर Military Base या Novorepnoye ब्रिज के टॉप पर पहुंचना चाहिए। ये ब्रिज के कुछ ऐसे स्पॉट है, जहां से प्लेयर्स किसी भी जगह का क्लियज विजन मिल सकता गै। इसका मतलब वो आसानी से अपने दुश्मनों को देखकर निशाना लगा सकते हैं।

इस तरीके का इस्तेमाल करें

BGMI या PUBG Mobile में 2 and 2 split method का यूज करना ब्रिज कैंपिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। इस तरीके का यूज करके Erangel, Miramar और Sanhok के मैप्स में भी बिज्र पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। जब किसी स्क्वॉड में कुछ प्लेयर्स पुल पर लड़ाई करने में व्यस्त हो, तो उस स्क्वॉड को दो मेंबर्स पुल पर चढ़ने वाले रास्ते पर खड़े होकर उधर से आने वाले दुश्मनों को मार सकते हैं।

कवर का ठीक से इस्तेमाल करें

BGMI या PUBG Mobile के किसी भी फाइट या ब्रिज कैंपिंग के दौरान भी कवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एरंगेल, सनहोक और मीरामार के सभी पुलों में कारों और अन्य कचरे के रूप में ठोस आवरण हैं, जिनका उपयोग ब्रिज कैंपिंग के दौरान कवर के रूप में किया जा सकता है।

एरंगेल, सनहोक और मीरामार के सभी पुलों पर कारों और बाकी अन्य चीजों के रूप में काफी सारे कवर आइटम्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए प्लेयर्स दुश्मनों की गोलियों से बच भी सकते हैं और ब्रिज पर चढ़कर फाइट भी कर सकते हैं।