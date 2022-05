फ्री फायर OB34 में ये हैं टॉप 3 स्नाइपर राइफल, एक हेड शॉट में होगा दुश्मन का खात्मा

Free Fire MAX best Sniper Rifles: शूटिंग गेम्स में स्नाइपर राइफल्स का अलग ही जलवा होता है। अगर आपका निशाना सही है तो यह वेपन आपको दूर से बैठकर जीत दिला सकता है। सामने को पता भी नहीं चलता और एक हेड-शॉट में काम खत्म। Free Fire MAX में भी बहुत सारी Snipers Rifles मौजूद हैं। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem codes for 28 May 2022: लेटेस्ट अपडेट के बाद इस तरह फ्री में मिलेंगे Bundles और Pets समेत कई रिवॉर्ड्स

ये सभी गंस बस एक ही हेड शॉट में सामने वाले का खेल खत्म कर सकती हैं। हर गन के स्टैट अलग-अलग हैं। किसी का डैमेज ज्यादा है तो किसी की रीलोड स्पीड फास्ट है। आप गंस की ऐक्युरेसी, रेट ऑफ फायर और दूसरी चीजों के आधार पर इनका चुनाव कर सकते हैं। Free Fire MAX OB34 अपडेट के बाद हम आपको गेम के बेस्ट स्नाइपर राइफल के बारे में बता रहे हैं।

Free Fire MAX की बेस्ट Sniper Rifles

M24: यह स्नाइपर राइफल Free Fire MAX OB34 अपडेट के साथ जोड़ी गई है। PUBG Mobile या BGMI खेलने वाले प्लेयर्स इस गन को अच्छे से जानते होंगे। इस गन की रेंज बाकी स्नाइपर से थोड़ी सी कम है लेकिन, इसका डैमेज और रीलोड स्पीड बहुत बढ़िया है। इस गन में आर्मर पेनेट्रेशन भी मिलता है। इसके स्टैट नीचे मौजूद हैं:

Damage: 90

Range: 79

Accuracy: 90

Magazine Capacity: 15

Rate of Fire: 27

Reload Speed: 48

Movement Speed: 93

Armour Penetration: 14

AWM: स्नाइपर राइफल्स में AWM सबसे ज्यादा पॉपुलर है। Free Fire MAX में इस गन की रेंज सबसे ज्यादा है। इस गन में साइलेंसर, मजल, फोरग्रिप और नई मैगजीन भी लग सकती है। इसके स्टैट नीचे मौजूद हैं:

Damage: 90

Range: 91

Accuracy: 90

Magazine Capacity: 5

Rate of Fire: 27

Reload Speed: 34

Movement Speed: 65

Armour Penetration: 0

Treatment Sniper: यह स्नाइपर राइफल भी गेम में हाल ही में जोड़ी गई थी। इस गन का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक है और इसके स्टैट भी बधिया हैं। इस गन का डैमेज ऊपर मौजूद बाकी दोनों स्नाइपर से हल्का सा कम है, लेकिन इसकी रेंज, मूवमेंट स्पीड और ऐक्युरेसी बहतरीं हैं। इसके स्टैट आप नीचे देख सकते हैं:

Damage: 84

Range: 90

Accuracy: 90

Magazine Capacity: 5

Rate of Fire: 36

Reload Speed: 34

Movement Speed: 80

Armour Penetration: 0