Free Fire MAX में जब भी कोई नया अपडेट आता है तो गेमर्स सोच में पड़ जाते हैं कि अब किस कैटेगरी में कौन से आइटम का यूज करना है। हर नए अपडेट के साथ इस गेम में कई बदलाव होते हैं और एडजस्टमेंट्स में भी बदलाव किए जाते हैं। उन एडजस्टमेंट्स के हिसाब से गेमर्स को कैरेक्टर्स, पेट्स, बंडल्स और इमोट्स को चयन करना होता है ताकि गेमिंग के दौरान उनका पूरा फायदा उठाया जा सके।

फ्री फायर मैक्स में हाल में एक नया OB35 Update आया है। इस अपडेट के बाद भी गेम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इस गेम में आए नए अपडेट के बाद आपको कौनसे इमोट्स का यूज करना चाहिए।

Flower Of Love

साल 2019 के Valentine's Day Top Up के रूप में Flowers Of Love इमोट्स को रिलीज किया गया था। इस इमोट की मदद से कैरेक्टर एक गुलाब का फूल लेकर प्रमोज करने वाला गेस्चर बनाता है। फ्री फायर मैक्स में इसे पाने के लिए प्लेयर्स को 500 डायमंड खर्च करने होते हैं। इसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए इसका नजर आना रेयर है। आप इस इमोट को फ्री फायर मैक्स में भी पा सकते हैं।

Eat My Dust

यह एक प्रकार का लेजेंडरी इमोट है, जो Free Fire और Free Fire MAX दोनों में मिलता है। इस इमोट की मदद से गेम कैरेक्टर एक गोल्डेन स्पोर्ट कार के ऊपर चढ़कर नाचने लगता है। इस इमोट को साल 2020 में Grafitti Top Up event में लॉन्च किया गया था। चूंकि यह इमोट टॉप अप के जरिए उपलब्ध था, इसलिए बहुत कम ही प्लेयर्स को यह इमोट मिला। अब फ्री फायर मैक्स में भी इस इमोट को पाया जा सकता है।

FFWC Throne

Free Fire MAX में FFWC Throne सबसे पुराने इमोट्स में से एक है, जिसे मार्च 2019 में गेम में जोड़ा गया है। यह इमोट Free Fire World Cup के दौरान गेम में जोड़ा गया है। लिस्ट में मौजूद दूसरे इमोट्स की तरह ही यह भी टॉप-अप इवेंट का हिस्सा रहा है और इसे 300 डायमंड के टॉप-अप पर रिवॉर्ड के रूप में दिया जा रहा था।

Booyah!

फ्री फायर मैक्स खेलने का असली मजा तभी आता है, जब आपको आखिर में Booyah इमोट मिल जाए। यही वजह है इस इमोट की दीवनगी प्लेयर्स में है। जब कोई प्लेयर इस इमोट का इस्तेमाल करता है तो उस पर गोल्डेन ऑरा दिखता है और उसके सिर पर गोल्डेन BOOYAH नजर आता है।

I’m Rich

यह एक बढ़िया इमोट है। I’m Rich, Power of Money, और Make it Rain कुछ ऐसे इमोट्स हैं, जो एक पॉपुलर स्पैनिश सीरीज Money Heist से प्रेरित है। I’m Rich इसी सीरीज के एक सीन की नकल करता है। ये इन-गेम कैरेक्टर कैश यानी नकद एक ढेर पर रहता है और नकदी की बौछार करता है।