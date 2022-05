Free Fire World Series का फाइनल कल यानी 21 मई को होने वाला है। टूर्नामेंट के कारण Free Fire MAX में कई इवेंट्स चल रहे हैं, जिनके जरिए प्लेयर्स एक से एक अच्छे आइटम पा सकते हैं। आमतौर पर इन आइटम को इन-गेम स्टोर से खरीदने के लिए प्लेयर्स को डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, इवेंट्स में ये फ्री मिल रहे हैं। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Code for 20 May: आज के कोड में स्किन और पेट समेत पाएं कई धांसू आइटम, ऐसे करें रिडीम

Watch to Win से लेकर Top-Up इवेंट तक, बैटल रोयाल गेम में कई इवेंट के जरिए प्लेयर्स फ्री आइटम के लिए क्लेम कर सकते हैं। हम इस आर्टिकल में टॉप 5 FFWS इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें प्लेयर्स फ्री में धमाकेदार इन-गेम रिवॉर्ड पा सकते हैं। आइये, जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX में फ्री ग्लू वॉल स्किन पाने का शानदार मौका, शुरू हुआ नया इवेंट

Free Fire MAX Top Event and Reward

Login Event Also Read - Free Fire MAX Advance Server: ऐसे डाउनलोड करें APK और पाएं एक्टिवेशन कोड

फ्री फायर मैक्स में प्लेयर्स बैकपैक स्किन को काफी पसंद करते हैं। गेमर्स 21 मई, 2022 को Haven Guardian Backpack स्किन के लिए लॉग इन करके क्लेम कर सकते हैं। अपने शानदार कलर और डिजाइन के कारण यह गेमर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। अभी उनके पास इसे फ्री में पाने का मौका है।

Watch to Win

गेम के FFWS Watch to Win इवेंट में मिल रहे रिवॉर्ड के लिए प्लेयर्स 22 मई को क्लेम कर सकते हैं। इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड फाइनल World Series टूर्नामेंट के लाइवस्ट्रीम पर आने वाले व्यू पर निर्भर करेंगे।

2,00,000 व्यू होने पर प्लेयर्स को One character और 3 Diamond Royale Vouchers मिलेंगे।

4,00,000 व्यू होने पर FFWS Dance Emote और 3 Weapon Royale Vouchers दिए जाएंगे।

7,00,000 व्यू पर गेमर्स One room card के साथ Aurous Dragon, Dragon Seal या Ferocious Ink पा सकते हैं।

Champion Training

Free Fire MAX में Champion Training इवेंट 16 मई से ही शुरू हो गया था। प्लेयर्स नीचे बताए गए मिशन को पूरा करके धांसू आइटम पा सकते हैं। यह इवेंट 23 मई तक चलेगा।

10 दुश्मनों को मारने पर Pet Food

20 दुश्मनों को मारने पर Scan Playcard (7 days)

35 दुश्मनों को मारने पर Three Gold Royale Vouchers

50 दुश्मनों को मारने पर Haven Warrior Loot Box

FFWS Top-Up II

25 मई तक चलने वाले FFWS Top-Up II इवेंट में प्लेयर्स को ग्लू वॉल स्किन मिल रही है। इसमें वे डायमंड खरीदकर रिवॉर्ड पा सकते हैं।

300 डायमंड खरीदने पर प्लेयर्स को Gloo Wall – Haven Guardian मिलेगा।

100 डायमंड खरीदने पर Haven Warrior Slasher (katana skin) मिल रही है।

Lone Wolf ranked mode

यह एक मिशन बेस्ड इवेंट है, जो 13 मई से शुरू हो गया है। 5 मैच खेलकर प्लेयर्स एक Diamond Royale Voucher (यह 30 जून को एक्सपायर हो जाएगा), 10 मैच खेलकर One Weapon Royale Voucher (30 जून को एक्सपायर हो जाएगा) और 15 मैच खेलकर Pet skin: FFWS Beanie पा सकते हैं। इनके लिए क्लेम करने के लिए उनके पास 23 मई तक का समय है।