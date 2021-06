Genshin Impact ने हाल ही में Summer Archipelago के साथ पांच नए हिडेन अचीवमेंट्स जोड़े हैं। Genshin Impact के 1.6 वर्जन ने गेम के लिए Much-Anticipated Sailing फीचर्स पेश किए हैं। इस नए Archipelago में प्लेयर्स अब वेवराइडर्स नाम की नावों के जरिये यात्रा कर सकते हैं। नए हिडेन अचीवमेंट्स वेवराइडर्स पर केंद्रित हैं और उन्हें पाना काफी आसान है। इस लेख में इन टॉप पांच हिडेन अचीवमेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। साथ ही यह भी बताया है कि इन्हें कैसे अनलॉक किया जाए।

बता दें कि Genshin Impact में Archipelago रीजन सीमित समय के लिए है, इसलिए ये हिडेन अचीवमेंट्स भी सीमित समय के लिए हो सकते हैं। हालांकि, इन अचीवमेंट्स को परमानेंट भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस कारण प्लेयर्स को ये हिडेन अचीवमेंट्स अभी ही अनलॉक कर लेने चाहिए।

Top 5 hidden Achievements in Genshin Impact 1.6 Update

Yo-Ho-Ho and a Bottle of Dandelion Wine

यह हिडेन अचीवमेंट्स Version 1.6 में अनलॉक करने में सबसे आसान है। प्लेयर्स को इस अचीवमेंट पर धोका हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें वेवराइडर्स में एंट्री करने की जरूरत होती है। प्लेयर के पहली बार नाव में प्रवेश करते ही Yo-Ho-Ho and a Bottle of Dandelion Wine अचीवमेंट अनलॉक हो जाता है।

Mighty and Illuminated Wave Rider

एक तय समय के लिए बिना रुके वेवराइडर पर सेलिंग करने से Mighty and Illuminated Wave Rider अनलॉक हो जाएगा। हालांकि, इसमें तेज सेलिंग करने की अनुमति नहीं है। यानी प्लेयर्स को स्प्रिंट बटन नहीं दबाना होगा। साथ ही यह अचीवमेंट तब तक अनलॉक नहीं होगी जब तक प्लेयर नाव नहीं छोड़ेगा। इस अचीवमेंट को अनलॉक करने और पांच प्राइमोजेम्स पाने के लिए प्लेयर को Waverider को छोड़ने से पहले कुछ मिनटों के लिए सेलिंग करनी होगी।

Déjà Vu

Déjà Vu अचीवमेंट Mighty and Illuminated Wave Rider के समान ही है। हालांकि, इसके लिए प्लेयर्स को अधिक गति में सेलिंग की जरूरत होगी। कुछ समय के लिए स्प्रिंट बटन को दबाए रखकर सेलिंग करने से Déjà Vu अचीवमेंट अनलॉक हो जाता है और प्लेयर्स को पांच प्राइमोजेम्स मिल जाते हैं।

Nice Boat

Nice Boat अचीवमेंच को पूरा करके प्लेयर्स पांच प्राइमोजेम्स पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें Golden Apple Archipelago में co-op मोड में जाना होगा। वहां से दो प्लेयर्स को वेवराइडर्स को बुलाना और एक दूसरे की नाव में प्रवेश करना होगा। किसी अन्य Players के साथ वेवराइडर्स को स्विच करने पर Nice Boat अचीवमेंट तुरंत अनलॉक हो जाएगा।

And Her Name Is the Mary Celeste

जब प्लेयर का वेवराइडर नष्ट हो जाएगा, तब वह हिडेन अचीवमेंट को पांच प्राइमोजेम्स के साथ अनलॉक पाएंगे। अक्सर हिडेन अचीवमेंट के लिए यात्रियों को असफल होने की जरूरत होती है। या फिर And Her Name Is the Mary Celeste अचीवमेंट के लिए गेम को अलग तरीके से खेलने होगा। एक वेवराइडर को खोने का सबसे आसान तरीका है कि इसके लिए प्लेयर को एक Floating Hilichurl Camp से संपर्क करना होगा और उन्हें नाव पर हमला करने के लिए अनुमति देनी होगी।

Genshin Impact को नया कंटेंट मिलने पर प्लेयर्स हमेशा नए हिडेन अचीवमेंट्स की तलाश में रहते हैं। वर्जन 1.6 के दौरान नया कंटेंट ऐड होने पर और भी अचीवमेंट मिल सकते हैं।