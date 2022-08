हॉरर गेम्स का है शौक तो जरूर ट्राई करें ये टॉप 5 मोबाइल गेम्स

गेमिंग इंडस्ट्री में मोबाइल गेमिंग ने एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग पावर बेहतर होने के साथ ही मोबाइल प्लैटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक गेम्स आ रहे हैं, जिनमें हॉरर टाइटल भी शामिल हैं। Also Read - Best Fighting Games for Android: Shadow Fight 3 से Injustice 2 तक, ये हैं सबसे बढ़िया एंड्रॉइड फाइटिंग गेम्स

Google Play Store पर दर्जनों हॉरर मोबाइल गेम्स मौजूद हैं, जिन्हें आप फ्री में अपने Android स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके खेल सकते हैं। हम यहां पर आपको अपनी पसंद के टॉप 5 हॉरर मोबाइल गेम्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। Also Read - Garena Free Fire और Free Fire MAX जैसे 5 बेहतरीन एंड्रॉयड मोबाइल गेम, साइज है 500MB से कम

Top 5 Horror Mobile Games for Android: Free

Dead by Daylight Mobile

Dead by Daylight Mobile को 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4 रेटिंग मिली है। यह एक मल्टीप्लेयर गेम है, जहां 4 प्लेयर्स को 1 किलर से छिपना और बचकर भागना होता है। यह गेम क्लासिक मूवी Dead by Daylight पर आधारित है। Also Read - 5 सबसे अच्छे रेसिंग गेम की लिस्ट, हरेक को खेलने में आएगा शानदार मजा

Granny

Granny एक पॉपुलर हॉरर गेम है, जिसके तीन पार्ट मौजूद हैं। Granny और Granny Chapter 2 दोनों ही गेम को 10-10 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है और Granny 3 को 1 करोड़ से ज्यादा बार इंस्टॉल किया गया है। यहां पर Granny आपको अपने घर में लॉक रखती है और आपको बिना शोर किए यहां से बचकर निकलना होता है।

The Walking Dead

The Walking Dead भी एक पॉपुलर हॉरर गेम सीरीज है। गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम का Season One, Season Two, Michonne और A New Frontier टाइटल मौजूद हैं। सीजन 1 और सीजन 2 दोनों को 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं और यहां पर आप Clementine नाम की लड़की की स्टोरी को जीते हैं।

The Baby In Yellow

The Baby in Yellow में आपको एक बेबी सिटर के रूप में खेलना होता है, लेकिन यहां पर जिस बच्चे की आपको देख-रेख करनी होती है, वही सबसे खतरनाक है। इस गेम को 5 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है और इसे 4.4 रेटिंग मिली है।

Hello Neighbor

जहां बाकी के हॉरर गेम में आप मुश्किल भरे सीन में फंसे होते हैं, Hello Neighbor में आप खुद मुसीबत बुलाते हैं। यहां पर आपको अपने पड़ोसी पर शक होता है और आप उसकी जासूसी करने के लिए उसके बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है और इसे 4.2 रेटिंग मिली है।