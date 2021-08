Battleground Mobile India: बहुत ही कम प्लेयर्स के पास होती हैं ये Gun Skins

BGMI गेम में क्लोज-रेंज शॉटगन से लेकर लॉन्ग-रेंज स्निपर्स तक कई तरह की गन मिलती हैं। दुश्मनों को मारने और गेम जीतने के लिए प्लेयर्स को अपने पसंदीदा हथियार पाने की जरूरत होती है। जीत तब और भी मजेदार हो जाती है, जब प्लेयर्स के पास स्पेशल स्किन से जुड़े अपने पसंदीदा हथियार से सामने वालों को एलिमिनेट करने का मौका होता है। Also Read - BGMI में कैसे ट्रांसफर होगा PUBG Mobile का डेटा, जानिए पूरा तरीका

गेम में Gun Skins बहुत ही कॉमन हैं और ज्यादातर प्लयेर्स इनका उपयोग करते हैं। हालांकि, Glacier M416 की तरह कुछ गन स्किन्स दुर्लभ होती हैं और कुछ ही गेमर्स के पास होती हैं। यहां पर ऐसी ही कुछ Gun Skins के बारे में बताया गया था। Also Read - BGMI Tips: बिना प्वाइंट गंवाए इस तरह गेम में तेजी से बढ़ेगी रैंक, जानें आसान तरीका

Battleground Mobile India की 5 टॉप दुलर्भ गन स्किन

नीचे बताई गई ये गन स्किन बहुत ही कम प्लेयर्स के पास मिलती हैं और इन्हें पाना भी बहुत मुश्किल होता है। Also Read - Battlegrounds Mobile India में चाहिए यूनीक गेमर टैग? ट्राई कीजिए ये फ्री नेम-जनरेटर्स

AWM Mauve Avenger

AWM गेम में सबसे अच्छी गन्स में से एक है। डेडली स्निपर में केवल एक शॉट से दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता है। वैसे तो AWM के लिए कई सारी स्किन्स हैं, लेकिन Mauve Avenger अपनी अलग डिजाइन के कारण बाकियों से अलग है। यह सभी प्लेयर्स को आसानी से नहीं मिलती है। यह Lucky Spin द्वारा प्लेयर्स के लिए उपलब्ध होती है। Mauve Avenger skin पाने के लिए प्लेयर्स की किस्मत का साथ देना जरूरी है। बता दें कि Lucky Spin एक पेड सेगमेंट है और रिवॉर्ड की कोई गारंटी नहीं है। इस कारण यह दुलर्भ गन स्किन्स में से एक है।

AKM Desert Fossil

Mauve Avenger Skin के अलावा BGMI में AKM Desert Fossil वेरिएंट स्किन भी Lucky Spin से उपलब्ध होती थी। स्पिन को पाने के लिए गेमर्स को UC में निवेश करना होता था। इसके बाद भी रिवॉर्ड में यही स्किन मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इस वजह से कुछ ही प्लेयर्स के पास AKM Desert Fossil Variant है। गन की दूसरी तरफ ड्रैगन का कंकाल इसे बाकियों से अलग बनाता है।

M416 Call of the Wild

M416 Call of the Wild Skin भी BGMI में सबसे दुर्लभ स्किन्स में से एक है। इसे अपग्रेड किया जा सकता है और अपग्रेड के बाद इसमें नए-नए फीचर्स जपड़ते रहते हैं। Call of the Wild स्किन भी गेम में Lucky Spin के जरिए उपलब्ध है और इसे UCs में निवेश करके भी पाया जा सकता है। हालांकि, इसके मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है।

AWM Field Commander

AWM के पीले रंग के वेरिएंट ने गेम में पहली बार आने पर गेमर्स के बीच काफी लोकप्रियता बटौरी थी। इसका जरूरी पहलू को अपग्रेड किया जा सकता था। यह खासतौर पर Lucky Spin के जरिये मिलती थी। इस कारण प्लेयर्स इस पाने के लिए निवेश करने से बचते थे।

AKM Acolyte of Justice

AKM Acolyte of Justice Skin गेम में अभी तक जुड़ने वाले शानदार कॉस्मेटिक्स में से एक है। गोल्ड और पर्ल व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन स्किन को क्लासिक बनाता है। यह गेम में एक Lucky Spin के जरिये मिलती थी, जिसके लिए प्लेयर्स को UCs में एक सही मात्रा में निवेश करना होता है। इस कारण यह बहुत ही कम प्लेयर्स को मिलती है।