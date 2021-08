Battlegrounds Mobile India गेम में अल्ट्रा HD क्वालिटी ग्राफिक्स और इमेजिंग इन-गेम एलिमेंट्स मिलते हैं। साथ ही प्लयेर्स के पास दुश्मनों को मारने के लिए अलग-अलग प्रकार के वेपन भी होते हैं। डेवलपर्स किल फीड में कस्टम लूट क्रेट और स्पेशल फिनिश मैसेज जैसे स्पेशल फीचर के साथ-साथ विभिन्न अपग्रेड करने योग्य हथियार की स्किन भी जारी करते हैं। अगर आप BGMI गेम खेलते हैं तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें। हमने यहां Top 7 Rarest Upgradable Skins in BGMI of August 2021 बताई हैं। Also Read - BGMI में इन 5 जगहों पर लगाएंगे छलांग, तो आसानी से जीत जाएंगे आप

Battlegrounds Mobile India Top 7 Rarest Upgradable Skins

M416 Fool

यह गेम में बहुत मुश्किल से मिलने वाली गम स्किन्स में से एक है। इसे 7 लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है। इस वेपन को लेवल 6 पर अपग्रेड करने पर प्लेयर्स Fool's Surprise अनलॉक कर सकते हैं। इसमें हथियार से एक एनिमेटेड जीभ निकलती है। यह गेम का एक मात्र Mythic Weapon है।

M16A4 Blood and Bones

गेम में M16A4 Blood और Bones दुर्लभ हथियार स्किन्स में से है। इसे भी 7 लेवल पर अपग्रेड किया जा सकता है। यह हाल ही में Lucky Spin के दौरान प्लेयर्स के लिए अनलॉक करने के लिए उपलब्ध थी। इसे लेवल 5 पर अपग्रेड करने पर स्पेशल ऑन-हिट इफेक्ट देती है।

M416 Glacier

इस लिस्ट में दूसरा हथियार M416 Glacier है। यह क्लासिक क्रिएट सेक्शन में उपलब्ध होता है। इसे भी 7 लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है। इससे शानदार फिनिश मैसेज, लूट क्रिएट और स्पेशल ऑन-हिट इफेक्ट्स अनलॉक हो जाते हैं। इसके लेवल 5 पर प्लेयर्स को On-Hit Effect मिलता है, जिसमें दुश्मन को मारने पर ब्लू कलर का ग्लेशियर इफेक्ट आता है।

Enchanted Pumpkin Scar-L

Enchanted Pumpkin सबसे दुर्लभ और अच्छी दिखने वाली Scar-L Skin है। इसमें एक बेहतरीन पीला फिनिश इफेक्ट और पम्पकिन के साथ लूट क्रिएट मिलता है। Halloween Festival के समय यह स्किन दोबार आ सकती है।

Roaring Tiger AKM

गेम का अच्छी गन स्किन्स में से एक Roaring Tiger AKM है, जिसे 5 लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसके लिए अधिक पेंट और मैटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। यह गेम में अधिक प्लेयर्स के पास नहीं है।

Terror Fang Kar98k

BGMI में Terror Fang बेस्ट और दुर्लभ Kar98k स्किन्स में से एक है। यह Krafton और Godzilla के साथ आने पर आई थी। वेपन को अलग-अलग लेवर पर अपग्रेड करने पर यह अपने कलर बदलती है।

Seven Seas M24

Seven Seas M24 गेम की M24 Sniper Rifle की सबसे दुर्लभ स्किन्स में से है। इसे 5 लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं। स्किन का शानदार फिनिश मैसेज प्लेयर्स को बाकी सबसे अलग बनाता है।