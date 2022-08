Torchlight गेम के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। इस सीरीज का मोबाइल वर्जन Torchlight Infinite के प्री-रेजिस्ट्रेशन एंड्रॉइड डिवाइस के लिए शुरू हो गए हैं। प्लेयर्स इसे गूगल प्ले स्टोर से प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। Also Read - Torchlight Infinite: मोबाइल पर आ रहा नया टॉर्चलाइट गेम, प्री-ऑर्डर हुए शुरू

iOS प्लैटफॉर्म के लिए इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन पहले से मौजूद हैं। iPhone यूजर्स इस गेम को एप्पल ऐप स्टोर पर प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। इस गेम की ओपन बीटा टेस्टिंग अक्टूबर में शुरू होगी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Torchlight Infinite के प्री-रजिस्ट्रेशन हुए शुरू

गेम डेवलपर XD Inc ने TapTap Presents कॉन्फ्रेंस पर Torchlight Infinite का ट्रेलर लॉन्च किया था और साथ ही इसके ओपन बीटा रिलीज का शेड्यूल भी अनाउंस किया। इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन पहले ही iOS पर शुरू हो चुके थे और अब यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी चालू हो गए हैं।

<iframe width=”583″ height=”328″ src=”https://www.youtube.com/embed/7_vlmx956LU” title=”Torchlight Infinite Trailer – Pre-Register Now for Open Beta in October!” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

प्लेयर्स इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले पर जाकर Torchlight Infinite को सर्च करना होगा। रिजल्ट में गेम आने पर आप इसके सामने दिए हुए Pre-register बटन को दबाकर इसे फ्री में प्री-बुक कर सकते हैं। यहां पर आपको auto-download का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसे दबाने पर गेम के लॉन्च होने पर यह अपने आप फोन में डाउनलोड हो जाएगा।

Torchlight के मोबाइल वर्जन में क्या है खास

Torchlight Infinite एक ARPG मोबाइल गेम है, जो ओरिजनल टॉर्चलाइट गेम के एपोकैलिप्टिक एरा में बेस्ड है। इसकी कहानी Torchlight II के इवेंट से 200 साल बाद आगे की है। यहां पर प्लेयर्स को “अंधकार में रोशनी ढूंढनी होगी”, यानी कि डार्क पावर के खिलाफ लड़ना होगा।

XD Inc इस मोबाइल गेम में एक नई हीरो Oracle Thea को भी पेश करेगा। इसे मिलाकर गेम में 6 कैरेक्टर्स होंगे, जिनमें से प्लेयर्स को एक सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। हर हीरो के तीन ट्रेट होंगे और यहां पर टैलेंट सिस्टम भी मिलेगा। यहां पर खास बात यह है कि इस गेम में डेली क्वेस्ट या स्टैमिना सिस्टम नहीं होगा। प्लेयर्स यहां पर लूट हासिल कर सकते हैं और इन-गेम मार्केटप्लेस में गियर ट्रेड कर सकते हैं।

गेम डेवलपर का कहना है कि यह Torchlight Infinite में नया सीजनल कॉन्टेंट और नए हीरो पेश करता रहेगा। मौजूदा वक्त पर बड़े-बड़े स्टूडियो मोबाइल गेमिंग की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। इस वक्त गूगल प्ले स्टोर पर League of Legends: Wild Rift के प्री-रजिस्ट्रेशन भी लाइव हैं।