Torchlight: Infinite ओपन बीटा हुआ लॉन्च, पीसी के साथ मोबाइल पर भी चलेगा गेम

Torchlight सीरीज के फैंस लंबे वक्त से गेम के अगले टाइटल का इंतजार कर रहे हैं। अब इन गेमर्स के लिए अच्छी खबर आई है। Torchlight Infinite के ओपन बीटा शुरू हो गए हैं और प्लेयर्स इसे पीसी के साथ मोबाइल डिवाइस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यह गेम Google Play Store, Apple App Store, TapTap App, Windows, Steam और Arc प्लैटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। Also Read - Android पर भी मिलेगा Torchlight Infinite मोबाइल गेम, गूगल प्ले पर ऐसे करें रजिस्टर

गेम डेवलपर XD Inc ने TapTap Presents कॉन्फ्रेंस पर Torchlight Infinite का ट्रेलर लॉन्च किया था और साथ ही इसके ओपन बीटा रिलीज का शेड्यूल भी अनाउंस किया था। इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन पहले ही iOS पर काफी पहले शुरू हो गए थे और इसी साल अगस्त में एंड्रॉइड डिवाइस के लिए रजिस्ट्रेशन भी लाइव हो गए थे। गेम डेवलपर ने बताया था कि Torchlight Infinite का ओपन बीटा वर्जन इसी साल अक्टूबर में रिलीज होगा और अब यह मोबाइल और पीसी प्लैटफॉर्म के लिए लाइव हो गया है। Also Read - Torchlight Infinite: मोबाइल पर आ रहा नया टॉर्चलाइट गेम, प्री-ऑर्डर हुए शुरू

Torchlight Infinite एक ARPG मोबाइल गेम है, जो ओरिजनल टॉर्चलाइट गेम के एपोकैलिप्टिक एरा में बेस्ड है। इसकी कहानी Torchlight II के इवेंट से 200 साल बाद आगे की है। यहां पर प्लेयर्स को “अंधकार में रोशनी ढूंढनी होगी”, यानी कि डार्क पावर के खिलाफ लड़ना होगा।

XD Inc इस मोबाइल गेम में एक नई हीरो Oracle Thea को भी पेश करेगा। इसे मिलाकर गेम में 6 कैरेक्टर्स होंगे, जिनमें से प्लेयर्स को एक सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। हर हीरो के तीन ट्रेट होंगे और यहां पर टैलेंट सिस्टम भी मिलेगा। यहां पर खास बात यह है कि इस गेम में डेली क्वेस्ट या स्टैमिना सिस्टम नहीं होगा। प्लेयर्स यहां पर लूट हासिल कर सकते हैं और इन-गेम मार्केटप्लेस में गियर ट्रेड कर सकते हैं।

— Torchlight: Infinite (@torchlight_xd) October 12, 2022