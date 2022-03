Tower of Fantasy को साल 2020 में अनाउंस किया गया था, लेकिन अब तक यह गेम सिर्फ चीन में ही मौजूद था। यह एक गाचा सिस्टम पर आधारित एक ऐनिमे-स्टाइल ओपन वर्ल्ड RPG गेम है, जो अब ग्लोबल लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। गेम पब्लिशर ने Tower of Fantasy के क्लोज्ड बीटा टेस्ट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। Also Read - PUBG Mobile का जलवा बरकरार, नवंबर में की 1925 करोड़ रुपये की कमाई

मौजूद वक्त पर Genshin Impact ने दुनिया भर में अपना दबदबा बना रखा है। यह भी ऐनिमे स्टाइल ओपन वर्ल्ड RPG गेम है, जो कंसोल और PC के साथ मोबाइल पर भी मौजूद है। मोबाइल गेम्स की लिस्ट में यह दुनिया के सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम्स में से एक है। अब Genshin Impact को चुनौती देने के लिए Tower of Fantasy ग्लोबल रिलीज पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं कि इस गेम के बीटा टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको क्या करना होगा।

Tower of Fantasy: बीटा वर्जन के लिए कैसे करें रजिस्टर

Tower of Fantasy को Hotta Studio ने डेवलप किया है और इसका पब्लिशर Level Infinite है। यह पब्लिशर जानी-मानी गेम कंपनी Tencent का हिस्सा है, जिसने PUBG Mobile और Honor of Kings जैसे मोबाइल गेम्स भी पब्लिश किए हैं।

Tower of Fantasy एक मल्टी-प्लेटफॉर्म गेम है, जो PC और मोबाइल पर खेला जा सकता है। गेम पब्लिशर ने अभी इसकी ग्लोबल रिलीज देत अनाउंस नहीं की है, लेकिन इसका क्लोज्ड बीटा टेस्ट अनाउंस किया है। इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं और ये 29 मार्च तक मौजूद रहेंगे। गेम का बीटा वर्जन अप्रैल में रिलीज किया जाएगा।

गेम के लिए रजिस्टर करने के लिए प्लेयर्स को toweroffantasy-global.com पर जाना होगा। यहां पर आपको PC, Android और iOS वर्जन को सेलेक्ट करके बाकी की डिटेल देनी होगी। अगर आप टेस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको ईमेल के जरिए बताया जाएगा और बीटा वर्जन एक्सेस करने के लिए भी जानकारी दी जाएगी।

इस वक्त Tower of Fantasy का बीटा बिल्ड United States, Canada, Japan, United Kingdom और Germany में रहने वाले प्लेयर्स के लिए मौजूद है। यह भी ध्यान रखें कि टेस्ट पूरा होने के बाद बीटा वर्जन का डेटा क्लियर कर दिया जाएगा।