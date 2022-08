Tower of Fantasy ग्लोबल लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। यह एक ओपन-वर्ल्ड RPG अब तक सिर्फ चीन में ही मौजूद था, लेकिन अब यह दूसरे देशों में भी रिलीज होने वाला है। गेम डेवलपर ने अनाउंस किया है कि यह 10 अगस्त को रिलीज होगा। भारतीय समय अनुसार यह गेम सुबह 5:30 बजे लॉन्च होगा। Also Read - Genshin Impact को टक्कर देने आया Tower of Fantasy, बीटा वर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

यह गेम Genshin Impact के ओपन वर्ल्ड और उसके एनिमे स्टाइल कैरेक्टर डिजाइन से प्रेरित मालूम पड़ता है। यह भी गाचा सिस्टम पर आधारित रोल प्लेइंग गेम है, जो एंड्रॉइड और iOS के साथ PC पर भी मौजूद होगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Tower of Fantasy: Global Launch

Tower of Fantasy के क्लोज्ड बीटा टेस्ट मार्च 2022 में अनाउंस हुए थे। इसके बाद जल्द ही गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर चालू हो गए। अब गेम की ग्लोबल रिलीज डेट आ गई है, जिसके मुताबिक भारतीय प्लेयर्स इसे 10 अगस्त को 5:30 AM पर डाउनलोड कर पाएंगे।

जैसा कि हमने पहले बताया, Tower of Fantasy काफी हद तक Genshin Impact जैसा होगा। इस वक्त Genshin Impact ने दुनिया भर में अपना दबदबा बना रखा है। यह भी ऐनिमे स्टाइल ओपन वर्ल्ड RPG गेम है, जो कंसोल और PC के साथ मोबाइल पर भी मौजूद है। मोबाइल गेम्स की लिस्ट में यह दुनिया के सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम्स में से एक है।

अब Genshin Impact को चुनौती देने के लिए Tower of Fantasy ग्लोबली लॉन्च होगा। इसे Hotta Studio ने डेवलप किया है और इसका पब्लिशर Level Infinite है। यह पब्लिशर जानी-मानी गेम कंपनी Tencent का हिस्सा है, जिसने PUBG Mobile और Honor of Kings जैसे मोबाइल गेम्स भी पब्लिश किए हैं।

Tower of Fantasy की ग्लोबल रिलीज के दौरान प्लेयर्स को 8 कैरेक्टर दिए जाएंगे। हर कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी लाइन होगी और प्लेयर्स इन्हें गेम में आगे बढ़ते हुए एक्सप्लोर कर पाएंगे। इन कैरेक्टर की अलग स्पेशल पावर भी होगी और इनके वेपन भी अलग होंगे। इन कैरेक्टर की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं: