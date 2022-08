Tower of Fantasy का जलवा, लॉन्च के एक दिन में ही बन गया टॉप मोबाइल गेम

Tower of Fantasy इस साल के सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम्स में से एक है। इसकी रिलीज से पहले ही गेमिंग कम्यूनिटी में प्लेयर्स इसे Genshin किलर बुलाने लगे थे। Tower of Fantasy की रिलीज के साथ ही इस गेम की हाइप का असर दिखने लगा है। बस एक ही दिन में यह गेम 22 देशों में एप्पल ऐप स्टोर की फ्री गेम्स लिस्ट में टॉप मोबाइल गेम बन गया है। Also Read - PUBG Mobile और Genshin Impact की दमदार टक्कर, जानें किस गेम ने कमाया कितना पैसा

Tower of Fantasy के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने यह जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इस खबर का जश्न मनाते हुए Level Infinite ने प्लेयर्स के लिए फ्री इनाम भी अनाउंस किए हैं, जिन्हें आप 17 अगस्त 2022 से पहले गेम में लॉगिन करके हासिल कर सकते हैं। Also Read - Epic Games Store में मौजूद 5 फ्री गेम्स, जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं गेमर्स

Tower of Fantasy एक ओपन वर्ल्ड RPG गेम है, जो काफी हद तक Genshin Impact जैसा ही है। यह गेम भी ऐनिमे स्टाइल कैरेक्टर आर्ट स्टाइल फॉलो करता है। यह एंड्रॉइड और iOS के साथ PC पर भी मौजूद है। Genshin Impact की तरह यहां पर एलीमेंटल रिएक्शन सिस्टम नहीं है, लेकिन यहां पर एक खास चीज है जो गेनशिन में नहीं मिलती। Also Read - Epic Games पर मौजूद सभी फ्री गेम्स की लिस्ट, मनभर कर खेलें मजेदार खेल

🎊#TowerofFantasy Ranked #1 in 22 Countries!!

We’re excited to see that Tower of Fantasy reached 1st place on the Free Games Chart in the App Store in 22 countries! Thanks for your support! 💗

We hope to always be by your side in your adventures! #ToF pic.twitter.com/ySW7pOw0yy

— Tower of Fantasy (@ToF_EN_Official) August 10, 2022