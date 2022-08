Upcoming Games 2022: वीडियो गेम इंडस्ट्री में मोबाइल गेमिंग ने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है, लेकिन AAA टाइटल्स का असली मजा आज भी कंसोल और पीसी पर ही आता है। बड़े-बड़े गेमिंग स्टूडियो ने साल 2022 में आने वाले अपने गेम्स की जानकारी दी हुई है। हम यहां पर आपको इस साल आने वाले उन खास वीडियो गेम्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका इंतजार गेमर्स बेसब्री से कर रहे हैं। Also Read - God of War Ragnarok की भारत में प्री-ऑर्डर शुरू, मिलेंगे कई फ्री आइटम

God of War: Ragnarok – गॉड ऑफ वॉर सीरीज में अगला टाइटल Ragnarok है, जो Kratos की स्टोरी को आगे बढ़ाता है। नए गेम में Kratos अपने बेटे Atreus के साथ Norse Midgard में वापस आता है। गेम की स्टोरी Ragnarok इवेंट को फॉलो करेगी, जो Norse मिथॉलजी में सभी गॉड के खात्मे की कहानी है। यह गेम नवंबर 2022 में रिलीज होगा।

Forspoken – यह एक ऐक्शन-एड्वेंचर रोल प्लेइंग गेम है, जहां प्लेयर्स Frey नाम की लड़की के रूप में गेम खेलेंगे। यह न्यू यॉर्क से टेलीपोर्ट होकर मिथिकल लैंड— Athia पहुंच जाती है। यह गेम PlayStation 5 और Microsoft Windows प्लैटफॉर्म पर काम करेगा। यह जनवरी 2023 में रिलीज हो सकता है।

Gotham Knights – बैटमैन के साइड किक रॉबिन और बैटगर्ल पर आधारित वीडियो गेम Gotham Knights अक्टूबर 2022 में रिलीज हो सकता है। यह एक ऐक्शन रोल-प्लेइंग फाइटिंग गेम है। यह Xbox Series X/S और PlayStation 5 के साथ पीसी (Microsoft Windows प्लैटफॉर्म) पर मौजूद होगा। यहां प्लेयर्स Batgirl, Nightwing, Red Hood और Robin कैरेक्टर को कंट्रोल कर पाएंगे।

Lord of the Rings: Gollum – लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैंस के लिए Gollum एक नया वीडियो गेम टाइटल होगा। यहां प्लेयर्स Gollum के रूप में खेलेंगे और The Lord of the Rings से पहले के इवेंट को फॉलो करेंगे। यह गेम इसी साल सितंबर में रिलीज हो सकता है और Nintendo Switch से लेकर PlayStation, Xbox और Microsoft Windows पर काम करेगा।

Hogwarts Legacy – Harry Potter मूवीज के फैंस के लिए Hogwarts Legacy गेम काफी खास होगा। इसके ट्रेलर से पता लगता है कि इसका गेम-प्ले विजार्ड स्कूल Hogwarts में सेट होगा। Hogwarts Legacy एक ऐक्शन-एड्वेंचर रोल प्लेइंग गेम होगा, जो Nintendo Switch, PlayStation, Xbox और Microsoft Windows प्लैटफॉर्म पर काम करेगा। यह इसी साल दिसम्बर में रिलीज हो सकता है।